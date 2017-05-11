В Умані встановили пам'ятник єврейським дітям, яких вбили нацисти в 1942 році

13 травня 2017, 17:45 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Умані відкрили пам'ятник єврейським дітям, яких у квітні 1942 року вбили нацисти. Меморіал розташували біля братської могили, в якій покояться близько тисячі дитячих останків, повідомляє проект "Єврейські новини".

Церемонія відкриття пам'ятної плити відбулася 9 травня. На заході були присутні учасники з Італії, Ірландії, Німеччини, Нідерландів та України. Вони поклали іграшку на загальну могилу. Гроші на створення та встановлення меморіалу виділила голландська християнська організація.

У квітні 1942 року нацисти наказали очільнику гетто Хаіму Шварцу передати тисячу дітей у віці від 3 до 10 років, щоб потім відправити їх до дитячого будинку.

Шварц відмовився виконувати наказ, тому 22 квітня нацисти та їхні посібники прийшли за дітьми самі. Тих, хто не міг відірватися від батьків, забирали разом з сім'єю. Потім всю групу розстріляли в найближчому лісі, а тіла поховали в заздалегідь підготовленій ямі. До початку Другої світової війни в Умані проживало близько 15 тисяч євреїв. 10 тисяч з них були вбиті нацистами у 1942 році.

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