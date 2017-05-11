Людські рештки, знайдені під Ковелем, досліджуватимуть юдеї на чолі з головним рабином України

12 травня 2017, 10:18 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Людські рештки, виявлені поблизу Ковеля, на територї Дубівської сільської ради, досліджуватиме юдейська релігійна громада. Зокрема, справою керуватиме головний рабин Києва та України, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла представниця ортодоксальної юдейської релігійної громади Луцька Ханна Матусовська.

Вона також поінформувала, що поховання вже досліджував спеціаліст з Ізраїлю зі збереження поховань.

Нагадаємо, стихійне захоронення знайдено 11 квітня цього року під час самовільного видобутку піску на землях Дубівської сільської ради. Особи, які незаконно копають пісок, знайшли рештки людей та звалили їх на купу.
20 квітня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні – розслідувати взялися насамперед крадіжки піску, а не наругу над похованнями.

Як повідомляє Район.Ковель, для перевірки та ідентифікації масового захоронення, розкопаного крадіями піску на землях Дубівської сільської ради, створено комісію при Волинській обласній державній адміністрації із залученням представників юдейської общини для вирішення питання щодо перезахоронення людських решток.

Про це виконувач обов’язків керівника місцевої прокуратури Наталія Ткачук письмово повідомила депутата Ковельської міської ради з фракції «УКРОП» Володимира Косцьов’ята, який ще 18 квітня звернувся із заявою до ковельського міського голови, голів Ковельської РДА та районної ради, прокуратури, поліції та СБУ – із закликом порушити кримінальне провадження за статтею 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання). Він проінформував, що єдиним повноправним представником і духовним спадкоємцем знищеної ортодоксальної іудейської громади Волині, що здійснювала свої релігійні потреби до 1941 року, є юдейська релігійна громада ХаБаД Любавич міста Луцька.

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теги до статті:Юдеї,Яків Дов Блайх
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