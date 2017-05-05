До Белза приїхали хасиди з Ізраїлю, Британії та США

9 травня до Белза трьома чартерними рейсами приїхали понад 1000 прочан з Ізраїлю, Великобританії,США на чолі з головним рабином Роках з Ізраїлю.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор Центру «Єврейське відродження» Мейлах Шейхет.

«Видатна юдейська громада Белза має цілий квартал у Єрусалимі під назвою в Белз, де проживають духовні нащадки та послідовники плеяди видатних рабинів Роках з Белзу. Спільна молитва освятила пам’ять і місця поховань видатних Праведників в місті Белз. Велика подяка і шана містянам м.Белз за доброзичливе сприяння і працівникам Львівського аеропорту за організоване швидке оформлення рейсів і пропуск прочан», – написав Мейлах Шейхет.

Довідка: Белз – місто у Сокальському районі Львівської області. Єврейська (Ашкеназі) громада в Белзі була створена наприкінці XIV століття. У 1665 році євреї Белза отримали рівні права. Після того, як у Белзі оселився хасидський рабин-цадик Шолом Роках (Sholom Rokeach, 1779-1855), місто стало одним з центрів хасидизму і життя рабинів-цадиків. Тут було створено великий релігійно-освітній центр із синагогою. Звання цадиків передавалося в сім`ї роками від батька до сина, а в місто з`їжджалися хасиди.

Тут у хасидів залишилися свої сакральні пам`ятки: кладовище, на якому поховані хасидські праведники, Міква (джерело з цілющою водою), недалеко від якого колись була єврейська синагога.

Від синагоги є тільки залишки фундаменту. Сьогодні в місті є багато могил рабинів, що стали місцем паломництва хасидів з усього світу.

У Белзі хасидські паломники побудували паломницький центр і відреставрували історичну микву – ритуальну лазню.