Юдеї з усього світу влаштують паломництво до Тисмениці: там похований відомий рабин

На сесію Тисменицької міської ради 25 квітня з подячним листом завітали представники юдейських громад Івано-Франківської області, Нью-Йорка, Єрусалима та Тель-Авіва, серед яких були і нащадки відомого рабина Якоба Копел Хасида.

Представники юдейських общин з'ясували, що в Тисмениці похований рабин Якоб Копел Хасид, який колись жив у місті. Якоб Копел Хасид - дід відомого рабина Нахмана із Брацлава (1772-1810), який похований в Умані. Могила Нахмана стала місцем паломництва послідовників його вчення - брацлавського хасидизму.

"Цим посланням висловлюємо велику подяку за важливу працю зі збереження старовинного кладовища у місті Тисмениця, місця упокоєння святих наших отців, голів наших родів, святого Рабина Якова Копел Хасіда благословенної пам'яті", - йдеться в листі-подяці.

За словами депутатів тисменицької міської ради, ще минулого року представники юдейських общин приїжджали до Тисмениці шукати поховання рабина Якоба Копел Хасида. Раніше в Тисмениці жило чимало євреїв, тож на території міста є кілька закинутих єврейських кладовищ.

Як сказала депутатка міської ради Лілія Крохмалюк, минулого літа єврейська община навіть привозила екстрасенса, який заявив, що рабин похований на території міського озера. Озеро штучне, раніше там справді знаходилось єврейське кладовище.

Євреї зверталися до міськвиконкомму за дозволом на встановлення каплички біля дитсадка поруч із озером. Частина мешканців Тисмениці були проти, земельну ділянку під споруду сесія тоді не виділила.

Як повідомив КУРСу міський голова Тисмениці Степан Сворак, згідно з інформацією з місцевих архівів, єврейське кладовище також знаходилось в центрі Тисмениці, поруч із старою пекарнею. На цьому місці зараз знаходиться ринок. Ймовірно, саме там і похований рабин Якоб Копел Хасід. Але за часів Другої світової війни, в 1945 році, кладовище було зруйноване. Відтак, єврейська община попросила тисменицький виконком встановити там невелику капличку, присвячену рабину Якобу Копел Хасиду.

Виконком дав дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

25 квітня представники єврейських общин заявили, що після встановлення каплички планують влаштувати паломництво до Тисмениці, щоб "поклонитись своїм предкам".