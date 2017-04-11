Президент привітав юдеїв із Песахом

11 квітня 2017, 12:55 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

З нагоди  свята Песаху Петро Порошенко привітав юдеїв України. Вітання поширила прес-служба Глави держави.

У ньому сказано:  «Прийміть сердечні вітання з нагоди одного із найвеличніших єврейських свят — Песаху.

Радість свободи після тривалого поневолення, що несе в собі це свято, є глибоко символічною та важливою для кожного народу.

Переконаний, що стійкість духу та щира віра у гідне майбутнє Української держави є запорукою її незалежності та соборності.

Бажаю міцного здоров’я, добробуту, життєвого оптимізму, миру і родинного затишку.

Веселого вам Песаху!»

Система Orphus
теги до статті:Песах,Петро Порошенко
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця