Президент привітав юдеїв із Песахом

З нагоди свята Песаху Петро Порошенко привітав юдеїв України. Вітання поширила прес-служба Глави держави.

У ньому сказано: «Прийміть сердечні вітання з нагоди одного із найвеличніших єврейських свят — Песаху.

Радість свободи після тривалого поневолення, що несе в собі це свято, є глибоко символічною та важливою для кожного народу.

Переконаний, що стійкість духу та щира віра у гідне майбутнє Української держави є запорукою її незалежності та соборності.

Бажаю міцного здоров’я, добробуту, життєвого оптимізму, миру і родинного затишку.

Веселого вам Песаху!»