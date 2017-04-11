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Президент привітав юдеїв із Песахом
11 квітня 2017, 12:55 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди свята Песаху Петро Порошенко привітав юдеїв України. Вітання поширила прес-служба Глави держави.
У ньому сказано: «Прийміть сердечні вітання з нагоди одного із найвеличніших єврейських свят — Песаху.
Радість свободи після тривалого поневолення, що несе в собі це свято, є глибоко символічною та важливою для кожного народу.
Переконаний, що стійкість духу та щира віра у гідне майбутнє Української держави є запорукою її незалежності та соборності.
Бажаю міцного здоров’я, добробуту, життєвого оптимізму, миру і родинного затишку.
Веселого вам Песаху!»
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