На території колишньої військової частини виявлено надгробки єврейських поховань

29 березня 2017, 10:06 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Ковелі наприкінці минулого тижня під час виконання підготовчих робіт на території колишньої військової частини, що знаходиться на вулиці Володимирській, де тепер ведеться житлове будівництво, були знайдені десятки надгробків з єврейського кладовища. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Євроазіатський єврейський конгрес

За дорученням міського голови Олега Кіндера на місце виїхали представники міської влади, які оглянули знахідки та прийняли рішення: про встановлені факти повідомити Волинську релігійну громаду прогресивного юдаїзму та рекомендувати власнику земельної ділянки припинити роботи до узгодження позицій.

Подальші кроки будуть обговорюватись під час зустрічі з членами єврейської громади.

 

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теги до статті:Юдеї на Волині
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Останні коментарі

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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