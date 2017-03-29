На території колишньої військової частини виявлено надгробки єврейських поховань

У Ковелі наприкінці минулого тижня під час виконання підготовчих робіт на території колишньої військової частини, що знаходиться на вулиці Володимирській, де тепер ведеться житлове будівництво, були знайдені десятки надгробків з єврейського кладовища. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Євроазіатський єврейський конгрес

За дорученням міського голови Олега Кіндера на місце виїхали представники міської влади, які оглянули знахідки та прийняли рішення: про встановлені факти повідомити Волинську релігійну громаду прогресивного юдаїзму та рекомендувати власнику земельної ділянки припинити роботи до узгодження позицій.

Подальші кроки будуть обговорюватись під час зустрічі з членами єврейської громади.