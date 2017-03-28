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Всеукраїнська олімпіада з івриту та єврейської літератури проходить в Дніпрі
28 березня 2017, 11:02 | Юдейство | 0 | | Код для блогу | |
В цьому році вперше Дніпро обраний для проведення державної «Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит та єврейської літератури». Базою проведення Олімпіади обраний Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана», повідомляє "Релігія в Україні" з посилання на сайт Дніпровської єврейської громади.
Відкриття Олімпіади проходить 27 березня в «Арт-галереї» центру «Менора» м. Дніпра, але головною подією стане вручення нагород і урочисте закриття Олімпіади – в залі «Menorah Ballroom» 29 березня (початок церемонії о 14:00).
«Настільки знаковий, для державної політики в області роботи з національними меншинами України, захід проводиться під егідою Міністерства освіти України та направлений на виявлення та підтримку талановитої молоді, – сказала ректор МГПИ «Бейт Хана» Римма Аронова, – місце проведення олімпіади вибрано не випадково, адже саме в Міжнародному гуманітарно-педагогічному інституті «Бейт Хана» протягом 22 років ведеться підготовка кваліфікованих вчителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів, в поле професійної діяльності яких входить і забезпечення єврейської освіти дітей. А це значить – прищепити любов до івриту, єврейської літератури і єврейських традицій; сформувати національну самосвідомість».
Аналіз і оцінювання робіт учасників олімпіади буде проводити журі, до складу якого увійшли представники МОН України, Інституту педагогіки НАПНУ, наукові консультанти, серед яких співробітники Інституту модернізації змісту освіти МОН України та Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.