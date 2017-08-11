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Вперше у Полтаві відбудеться регіональний конгрес Свідків Єгови мовою жестів
15 серпня 2017, 15:20 | Свідки Єгови | 0 | | Код для блогу | |
18-20 серпня 2017 р. вперше у м. Полтава відбудеться регіональний конгрес Свідків Єгови мовою жестів. Очікується прибуття понад 600 глухих делегатів, а також тих, хто вивчив мову жестів, аби допомагати нечуючим людям. Географія запрошених - лівобережні області України, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
Спеціальна кампанія по запрошенню нечуючих на цю подію тривала три тижні у багатьох областях України. Темою конгресу цьогоріч є заклик “Не здавайтеся!”. Враховуючи обмеження глухих, долати труднощі їм важче, аніж чуючим. Програма конгресу надасть сил таким людям не здаватися перед обличчям труднощів та зберігати життєвий оптимізм.
Протягом трьох днів будуть проголошені лекції, а також показані десятки відеоматеріалів та трисерійний повнометражний фільм жестовою мовою. У них піде мова про те, як біблійні поради застосовувати у сучасному житті нечуючих людей.
Зокрема, 19 серпня об 11.00 пролунає декілька промов під загальною назвою “Будуйте дім, який вистоїть”. З них родини дізнаються як бути більш щасливими та вистоювати під тиском морального занепаду. Одразу після цього, об 11.45, пролунає промова для тих, хто буде приймати водне
хрещення.
Вхід за конгрес вільний. Місце проведення: Міський Будинок Культури, майдан Незалежності, 5.
Свідки Єгови проводять регіональні конгреси мовою жестів на Україні протягом 12 років. У минулі роки такі конгреси проводилися у Києві, Донецьку, Дніпрі та Львові. В Україні нараховується близько 1300 нечуючих Свідків Єгови, які об'єднані у 21 збір по всій країні.
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