Мусульманську спадщину в Південній Україні обговорюють на конференції у Києві

В українській столиці 14 грудня розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція «Мусульманська спадщина в Південній Україні: історія, культура, релігія», повідомляє Іslam.in.ua.

У програмі форуму, організованого спільно Українським центром ісламознавчих досліджень, Таврійським національним університетом та Центром ісламознавства Національного університету «Острозька академія», передбачено участь провідних дослідників у галузі сходознавства з України, Білорусі, Молдови й Туреччини. Зокрема, участь у ній бере відомий кримознавець Мехмет Максудоглу (Туреччина), дослідник ісламу в Причорномор’ї Лефтер Георге (Молдова), дослідниця білоруських татар Зорина Канапацька (Білорусь) та інші вчені. Модератор — перекладач Корану, дослідник історії ісламу в Україні Михайло Якубович.

Місцем роботи конференції визначено евакуйований з окупованого Криму Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.



Учасники конференції працюють в трьох секціях — «Іслам в історії Криму й кримських татар», «Іслам на „материковій“ Україні» та «Український іслам у системі міжнародних зв’язків».



Окрім наукових дискусій, заплановано ухвалення резолюції, де обґрунтовується важливість вивчення взаємодії між східними та західними культурами в Україні, а також пропонується створити професійну історико-культурологічну асоціацію, яка об’єднає дослідників-сходознавців з країн Причорноморського регіону (України, Туреччини, Кавказу, Балкан). Також заплановано презентаційний огляд майбутніх видань, які торкаються стосунків України і Сходу.



Під час конференції організована виставка літератури, тематика якої дотична до питань обговорення форуму.



Також відбувається фотовиставка - експоновані на ній світлини свідчать про докази ісламської присутності на Півдні України з давніх часів.