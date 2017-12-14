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Мусульманську спадщину в Південній Україні обговорюють на конференції у Києві
14 грудня 2017, 12:20 | Іслам | 1 | | Код для блогу | |
В українській столиці 14 грудня розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція «Мусульманська спадщина в Південній Україні: історія, культура, релігія», повідомляє Іslam.in.ua.
У програмі форуму, організованого спільно Українським центром ісламознавчих досліджень, Таврійським національним університетом та Центром ісламознавства Національного університету «Острозька академія», передбачено участь провідних дослідників у галузі сходознавства з України, Білорусі, Молдови й Туреччини. Зокрема, участь у ній бере відомий кримознавець Мехмет Максудоглу (Туреччина), дослідник ісламу в Причорномор’ї Лефтер Георге (Молдова), дослідниця білоруських татар Зорина Канапацька (Білорусь) та інші вчені. Модератор — перекладач Корану, дослідник історії ісламу в Україні Михайло Якубович.
Місцем роботи конференції визначено евакуйований з окупованого Криму Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.
Учасники конференції працюють в трьох секціях — «Іслам в історії Криму й кримських татар», «Іслам на „материковій“ Україні» та «Український іслам у системі міжнародних зв’язків».
Окрім наукових дискусій, заплановано ухвалення резолюції, де обґрунтовується важливість вивчення взаємодії між східними та західними культурами в Україні, а також пропонується створити професійну історико-культурологічну асоціацію, яка об’єднає дослідників-сходознавців з країн Причорноморського регіону (України, Туреччини, Кавказу, Балкан). Також заплановано презентаційний огляд майбутніх видань, які торкаються стосунків України і Сходу.
Під час конференції організована виставка літератури, тематика якої дотична до питань обговорення форуму.
Також відбувається фотовиставка - експоновані на ній світлини свідчать про докази ісламської присутності на Півдні України з давніх часів.
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- 14 грудня 2017, 18:21| Коментувати коментар
От бачимо, як останнім часом досить активно й нахраписто певні чинники - причому, під гучний акомпанемент саме "українсько-патріотичної" риторики - піар-рекламують і просувають в Україні іслам та його "спадщину"... Це що: натомість псевдоправославного "русского мира", котрий в останні роки, як добре знаємо, зазнав на вітчизняних теренах тяжкого й серйозного фіаско?!------------------------------------------------------------------------------------------- Іншими словами: невже маємо тут певну спробу і якраз з боку того цивілізаційно-релігійного "завіту" (ісламу), що "він зі своїми дітьми перебуває в [духовному] рабстві" (Гал.4:24,25), ЗАМІНИ - принаймні, почасти - однієї історичної форми чужинського, як про подібне казав і наголошував Ісус, "потоптання [ІІ] Єрусалима" (Лк.21:24) іншою?!-------------------------------------------------------------------------------------------- Тобто з боку того самого - "народженого за плоттю" ісламу, котрий "як тоді" (раніше в минулому) нещадно "переслідував народженого за духом [правдивих християн], так і нині" (Гал.4:29)...
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Останні коментарі
- 14 грудня 2017, 18:21
От бачимо, як останнім часом досить активно й нахраписто певні чинники - причому, під гучний акомпанемент саме "українсько-патріотичної" риторики - піар-рекламують і просувають в Україні |
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