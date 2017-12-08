Українські послідовники ісламу сьогодні підпишуть «Соціальну концепцію мусульман України»

Представники українських мусульманських організацій та спільнот 11 грудня підпишуть «Соціальну концепцію мусульман України». За твердженням її укладачів, документ є певним продовженням «Хартії мусульман України», що детально тлумачить позицію українських послідовників ісламу щодо таких соціальних питань, як «Іслам і медицина», «Іслам і торгівля», «Іслам та освіта» тощо, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.

Ініціатори створення цього програмного й надважливого для життя умми документа закликають всі мусульманські релігійні та громадські організації України підтримати Концепцію.



Урочисте підписання документа заплановане на 11 грудня 2017 року о 13:00. Церемонія відбудеться в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».



Як зазначає Духовне управління мусульман України «Умма», сам факт укладання Соціальної концепції не є принципово новою практикою. Подібні документи були ухвалені мусульманськими громадами в інших країнах, а також деякими християнськими церквами. Зважаючи на потребу деталізації ставлення ісламу до певних соціальних питань, виникла ідея написати такий дороговказ і для українських мусульман.

Як зауважив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саід Ісмагілов, цей документ пояснює ставлення ісламу до важливих аспектів соціального життя і дає певні рекомендації мусульманам України:



— Такий документ не є чимось новим. Кожна релігія, та майже кожна церква має свою Соціальну доктрину, або концепцію. У одних вона розроблена і прописана у вигляді документу (як от Компендіум соціальної доктрини РКЦ — документ на 500 сторінках, і в перекладах національними мовами, в тому числі й українською) чи в РПЦ (так і називається «Соціальна концепція»), а у інших — в процесі оформлення, але цей документ описує ставлення релігії до соціальних проблем конкретного часу і конкретного суспільства, — пояснює шейх Саід. — В Соціальній Концепції мусульман України прописані ставлення до науки і освіти, медицини, економіки, сім’ї та родинних зв’язків, екології, етичні цінності Ісламу та інше.



У створенні концепції взяли участь духовні управління, громадські організації, експерти в різних галузях. Положення «Соціальної концепції…» вже узгоджені з більшістю підписантів «Хартії мусульман України» й схвалені ними.



Повний текст «Соціальної концепції…» буде оприлюднено після її підписання.



Нагадаємо, 5 грудня 2016 року з ініціативи ДУМУ «Умма» та ГС «Всеукраїнська асоціація «Альраід» в «Укрінформі» зібрались лідери мусульманських організацій України, громадські активісти, експерти, волонтери, представники державних установ, аби висловити своє ставлення до Хартії мусульман України й у разі своєї згоди з її постулатами власними підписами підтвердити приєднання до неї. Запрошення долучитися до розроблення тексту Хартії та підписання цього важливого в житті українських мусульман документа отримали представники всіх ісламських організацій, що діють в Україні на законних підставах. На заклик відгукнулася більшість з організацій та об’єднань. Під час «круглого столу» учасники дійшли висновку, що Хартія має характер не вузькоконфесійного документа, а спрямована на досягнення суспільного миру та гармонії, пропагує пошук шляхів вирішення спірних питань як між мусульманськими об’єднаннями України, так і у відносинах мусульманської спільноти з іншими віросповіданнями у системі державно-церковної сфери. Також під час підписання Хартії було висловлено думку про необхідність створення Ради мусульман України.