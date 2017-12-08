- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Українські послідовники ісламу сьогодні підпишуть «Соціальну концепцію мусульман України»
11 грудня 2017, 08:53 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
Українські послідовники ісламу сьогодні підпишуть «Соціальну концепцію мусульман України»
Представники українських мусульманських організацій та спільнот 11 грудня підпишуть «Соціальну концепцію мусульман України». За твердженням її укладачів, документ є певним продовженням «Хартії мусульман України», що детально тлумачить позицію українських послідовників ісламу щодо таких соціальних питань, як «Іслам і медицина», «Іслам і торгівля», «Іслам та освіта» тощо, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.
Ініціатори створення цього програмного й надважливого для життя умми документа закликають всі мусульманські релігійні та громадські організації України підтримати Концепцію.
Урочисте підписання документа заплановане на 11 грудня 2017 року о 13:00. Церемонія відбудеться в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».
Як зазначає Духовне управління мусульман України «Умма», сам факт укладання Соціальної концепції не є принципово новою практикою. Подібні документи були ухвалені мусульманськими громадами в інших країнах, а також деякими християнськими церквами. Зважаючи на потребу деталізації ставлення ісламу до певних соціальних питань, виникла ідея написати такий дороговказ і для українських мусульман.
Як зауважив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саід Ісмагілов, цей документ пояснює ставлення ісламу до важливих аспектів соціального життя і дає певні рекомендації мусульманам України:
— Такий документ не є чимось новим. Кожна релігія, та майже кожна церква має свою Соціальну доктрину, або концепцію. У одних вона розроблена і прописана у вигляді документу (як от Компендіум соціальної доктрини РКЦ — документ на 500 сторінках, і в перекладах національними мовами, в тому числі й українською) чи в РПЦ (так і називається «Соціальна концепція»), а у інших — в процесі оформлення, але цей документ описує ставлення релігії до соціальних проблем конкретного часу і конкретного суспільства, — пояснює шейх Саід. — В Соціальній Концепції мусульман України прописані ставлення до науки і освіти, медицини, економіки, сім’ї та родинних зв’язків, екології, етичні цінності Ісламу та інше.
У створенні концепції взяли участь духовні управління, громадські організації, експерти в різних галузях. Положення «Соціальної концепції…» вже узгоджені з більшістю підписантів «Хартії мусульман України» й схвалені ними.
Повний текст «Соціальної концепції…» буде оприлюднено після її підписання.
Нагадаємо, 5 грудня 2016 року з ініціативи ДУМУ «Умма» та ГС «Всеукраїнська асоціація «Альраід» в «Укрінформі» зібрались лідери мусульманських організацій України, громадські активісти, експерти, волонтери, представники державних установ, аби висловити своє ставлення до Хартії мусульман України й у разі своєї згоди з її постулатами власними підписами підтвердити приєднання до неї. Запрошення долучитися до розроблення тексту Хартії та підписання цього важливого в житті українських мусульман документа отримали представники всіх ісламських організацій, що діють в Україні на законних підставах. На заклик відгукнулася більшість з організацій та об’єднань. Під час «круглого столу» учасники дійшли висновку, що Хартія має характер не вузькоконфесійного документа, а спрямована на досягнення суспільного миру та гармонії, пропагує пошук шляхів вирішення спірних питань як між мусульманськими об’єднаннями України, так і у відносинах мусульманської спільноти з іншими віросповіданнями у системі державно-церковної сфери. Також під час підписання Хартії було висловлено думку про необхідність створення Ради мусульман України.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Українські послідовники ісламу сьогодні підпишуть «Соціальну концепцію мусульман України» | 11 грудня 2017, 08:53 | Іслам |
Патріарх Філарет: Європа не побудує за нас успішну Україну | 10 грудня 2017, 11:46 | Релігія і суспільство |
Патріарх УГКЦ підсумував, яким був 2017 рік для держави і Церкви | 10 грудня 2017, 10:45 | Релігія і суспільство |
У Швеції синагогу закидали "коктейлями Молотова" | 10 грудня 2017, 10:21 | Тероризм |
Вчені розкрили могилу Миколи Чудотворця | 9 грудня 2017, 11:22 | Світові |
Останні коментарі
- 10 грудня 2017, 21:49
В чому ж полягають основні причини того, що в сучасній Україні такий "...бідний, зневажений і змордований народ"? Звідки ж узялося "це зубожіння нашого нещасного |
- 10 грудня 2017, 20:14
Притисли , Вас панове - наші духовні отці-поводирі? Загальними штампованими фразами-відмовками не обійдетеся.Треба класти життя за свій бідний,зневажений і змордований народ.Та чи ВИ, з висоти своїх |
- 10 грудня 2017, 20:00
"1520-ті р. – вільне поширення реформаційних ідей та лояльне ставлення до нової релігії правлячого монарха Франциска І Валуа |
- 10 грудня 2017, 19:47
"...серед по-справжньому успішних проектів доби незалежності в Україні (яких на пальцях полічити), два — церковні: УГКЦ патріарха Гузара і УПЦ КП патріарха |
- 10 грудня 2017, 19:19
"Господин Николай Григорьев" - це, вочевидь, черговий джинсово-МП/ФСБшний троль!---------------------------------------------------------------------------------------- А ось з цікавим і |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 6 грудня 2017, 18:53
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
4 грудня 2017, 09:40 | Релігія і політика | | 6 грудня 2017, 22:26
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі