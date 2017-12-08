11 грудня о 13.00 відбудеться Офіційне підписання Соціальної концепції мусульман України. Урочисте підписання відбудеться публічно, подібно до підписання "Хартії мусульман України" минулого року. Цей документ пояснює ставлення Ісламу до важливих аспектів соціального життя і дає певні рекомендації мусульманам України.

До підписання Концепції запрошуються всі мусульманські релігійні та громадські організації України.

Учасники: Михайло Якубович - голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету "Острозька академія"; Саід Ісмагілов - муфтій ДУМУ "Умма" та голова Українського центру ісламознавчих досліджень; Андрій Деркач - модератор, журналіст;Айдер Рустамов - муфтій ДУМК; Сейран Аріфов - голова ГО ВА "Альраід"; Юрій Кочубей - український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України, член НСПУ; Сергій Данилов - Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримского.

Як йдеться у повідомленні islam.in.ua, такий документ не є чимось новим. Кожна релігія і майже кожна церква мають свою Соціальну доктрину, або концепцію. У одних вона розроблена і прописана у вигляді документа (як от Компендіум соціальної доктрини РКЦ - документ на 500 сторінках і в перекладах національними мовами, зокрема й українською) чи в РПЦ (так і називається "Соціальна концепція"), а в інших - у процесі оформлення, але цей документ описує ставлення релігії до соціальних проблем конкретного часу і конкретного суспільства.

У Соціальній концепції мусульман України прописані ставлення до науки і освіти, медицини, економіки, сім'ї та родинних зв'язків, екології, етичних цінностей Ісламу тощо.

Над розробкою Соціальної концепції працювали організації, що минулого року підписали Хартію мусульман України, яких консультували експерти і вчені з різних галузей науки.

До підписання Соціальної концепції запрошені релігійні та громадські організації мусульман України. Більшість підписантів Хартії вже цей документ узгодила.

Повний текст Соціальної Концепції буде оприлюднено після її підписання на сайті "Іслам в Україні".