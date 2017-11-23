Вийшли українською ілюстровані оповідання для дітей-мусульман

Столичні мусульмани сповістили про друк нової книги, що потішить маленьких читачів завдяки безлічі кольорових ілюстрацій. Книжка «Нагорода. Дитячі оповідання» вийшла у Києві накладом 3000 примірників. Їх розподілять між ісламськими центрами Асоціації «Альраїд» у містах України, де роздаватимуть усім охочим. Про це інформує «Релігія в Україні».

16 оповідань, що увійшли до цієї збірки, свого часу були опубліковані на дитячій сторінці газети «Арраід» і так сподобалися читачам, що редакція вирішила видати їх окремою книжкою. Герої цих історій — звичайні діти, що вчаться бути сміливими, добрими, цінувати дружбу та любов, жертвувати собою заради інших і радіти буденним речам як милості Божій. Кожне оповідання містить цитати з Корану та хадиси — вони допомагають героям чинити справедливо й робити правильний вибір.