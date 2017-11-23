Мусульмани з РФ масово просять притулку в Україні через релігійні переслідування

Російські мусульмани намагаються знайти в Україні притулок від переслідувань у РФ за релігійною ознакою. Дехто навіть скаржиться на українську владу за ненадання статусу вигнанців і недопуск на територію країни, йдеться в сюжеті ТСН.

Салават Гаянов має свій бізнес у Львові – ремонт побутової техніки. У нього п’ятеро дітей, але він для Росії є терористом і навіть відсидів у справі "Хізб ут-Тахрір" п’ять років у тюрмі.

"Нам зв’язали руки, вдягли до голови мішки, повантажили в автобус і вивезли в Уфу. Все обвинувачення було побудоване на основі свідчень засекреченого свідка. Цього свідка ніхто ніколи в житті не бачив", - розповів Гаянов. Після в’язниці Салавата не брали на жодну роботу, тому 2012 року він переїхав до України. "В Україні суспільство більш свідоме", - переконався він.

У такій же ситуації опинився журналіст з Уфи Тагір Мінібаєв. В Росії за пропаганду ісламу його з дружиною катували і примусово лікували. В Україні він сподівався отримати статус біженця, але такий не дали ні йому, ні Гаянову. Тепер обидва судяться з Державною міграційною службою.

Десятки російських мусульман, які не отримали політичного захисту, створили асоціацію "Азан" - заклик до молитви. Тільки тепер вони закликають міграційну службу, а в неї – свої аргументи.

Біженцем точно не стане особа, яка скоїла злочин проти людства чи просто тяжкий злочин. У Салавата Гаянова п’ять років за ґратами – це середня тяжкість. Та навіть після в’язниці треба довести, що в Росії тебе досі переслідують. "Життєва історія цієї людини має відповідати конвенції ООН 1951 року. Має бути доведено, що їй дійсно загрожує певна небезпека саме через її релігійні переконання", - пояснює речник служби Сергій Гунько.

Башкирські мусульмани апелюють до кримських подій – мовляв, кримських татар Росія переслідує за тією ж надуманою схемою із "Хізб ут-Тахрір", і їх Україна захищає. Проте кримці – громадяни України, і в цьому суттєва різниця.

Як йдеться у повідомленні ТСН, від 1953 року, коли з’явилася "Хізб ут-Тахрір", невідомо про жоден теракт, вчинений її членом. Ця ісламістська організація заборонена лише в Росії та Казахстані.