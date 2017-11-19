Мусульмани-претенденти на статус біженця з РФ створюють Асоціацію мусульман-біженців "Азан"

Громадяни РФ і країн Центральної Азії, які сповідують іслам та приїхали в Україну у пошуках притулку від переслідувань на батьківщині, об'єднуються в Асоціацію мусульман-біженців "Азан", сподіваючись на правовий захист Української держави.

"Ми, мусульмани, виявилися непотрібною частиною суспільства на своїй батьківщині, нас цинічно почала позбавлятися російська влада, і з питанням "де нам знайти справедливість..." ми почали масово залишати батьківщину", - розповів співзасновник асоціації, журналіст Тагір Мінібаєв на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 20 листопада.

За його словами, рятуючись від переслідувань, російські мусульмани шукають притулку в Туреччині та Україні.

Він додав: "Можливо, ми знайдемо справедливість тут, в українському суспільстві, оскільки ви на собі відчули все те, що робить російський режим із вашими громадянами - нашими одновірцями в Криму".

Т.Мінібаєв зазначив, що претендентам на статус біженця приховувати нічого, і вони відкриті перед українським суспільством. "Ми не є ні екстремістами, ні терористами. Усе це спонукає нас - претендентів на статус біженця - об'єднуватися для вирішення своїх проблем із громадянами України у вигляді громадської ініціативи - Асоціації мусульман-біженців "Азан"", - пояснив він.

За його словами, метою створення громадської ініціативи є допомога претендентам на статус біженця з числа мусульман, отримання правового інформаційного захисту в Української держави.

"Ми маємо намір звертатися до вас, журналістів, правозахисників, держслужбовців - словом, до всіх небайдужих сил, і дуже сподіваємося, що ви не залишитеся байдужими і допоможете нам отримати ту справедливість, про яку ми просимо", - підсумував він.

У свою чергу співзасновник Асоціації мусульман-біженців "Азан", український журналіст Анвар Деркач додав: "Я консультувався з адвокатами, які надають правову допомогу тим, хто шукає притулку в Україні, вони стверджують, що так, українське міграційне законодавство є недосконалим, але Україна ратифікувала всі міжнародні конвенції з допомоги біженцям. І цього, на думку фахівців, досить для того, щоб люди, які шукають притулку і мають для цього достатньо підстав, цей притулок в Україні отримали".