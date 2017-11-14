Мусульмани України теж хочуть офіційний відпочинок на свято Курбан-Байрам

17 листопада 2017, 09:35 | Іслам | 2 |   | Код для блогу |  | 

Після того, як Верховна Рада вирішила зробити вихідним днем католицьке Різдво 25 грудня, представники інших релігій теж вирішили, що було б добре, якби і їх релігійне свято стало загальнодержавним вихідним днем. І обґрунтували свою позицію.

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Муфтій Духовного управління мусульман України Саід Ісмагілов підтримує таку ідею. Але пропонує, щоб і одне з головних свят мусульман – Курбан-Байрам, теж було вихідним в Україні.

Якщо бути послідовними і справедливими, то головне свято мусульман – Курбан-Байрам, також можна зробити вихідним днем, – зазначив Саід Ісмагілов.

Муфтій наголосив, що багато хто може бути незгідним з таким рішенням, однак нагадав, що, згідно з Конституцією України, жодна релігія не може мати переваг над іншими релігіями.

"Мусульмани хочуть, щоб і наше головне свято стало загальнодержавним вихідним днем. Опоненти цієї ідеї кажуть, що кожен мусульманин має право взяти вихідний день у роботодавця на святкування свого релігійного свята. Але насправді це не так легко реалізувати. Ну наприклад, якщо на мусульманське свято буде призначено ЗНО, або іспит в університеті, або захист дисертації, або перевірка контролюючих органів, або ще щось, через що людина постане перед питанням: "Виконати свою духовну потребу, чи не втратити роботу/навчання/ посаду і таке інше?" Значно легше коли релігійне свято є загальнонаціональним вихідним днем, і точно ніхто не призначить іспити або перевірки на цей день", – переконаний Саід Ісмагілов.

Щодо того, що Курбан-Байрам кожного року припадає на іншу дату, муфтій не бачить жодних проблем. Адже Кабмін і так кожного року затверджує святкові та вихідні дні.

"Дехто волає про те, що в нас і так забагато свят у календарі. Ну можна ж "обміняти", як цього разу якесь свято на інше. Ну наприклад, ось 1 травня ми що святкуємо? Мир, труд, май? Вам принципово святкувати 1 травня? Чи можете погодитись на щось новеньке, чого раніше не було? Вам байдуже, а нам приємно", – підсумував Саід Ісмагілов. Про це інформує 24 канал.

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теги до статті:Курбан-байрам (Ід аль-Адха),Релігійні свята і традиції,Саід Ісмагілов
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Коментарі

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  • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:36
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    Предлагаем сделать Украину центром всех религий и объявить круглый год выходным днём!!!!!

  • velovs@ukr.net | 17 листопада 2017, 10:28
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    "...Верховна Рада вирішила зробити вихідним днем КАТОЛИЦЬКЕ Різдво 25 грудня..." По-перше, Різдво буває лише ХРИСТОВЕ! Христове - і більше НІЯКЕ! А от календарні дати, коли це свято відзначається різними християнами, - ДВІ. Згідно т. зв. старого стилю (Юліанского календаря) і стилю нового (Григоріанського й Новоюліанского календарів). Так от, у першому випадку - 7 січня Христове Різдво відзначає частина православних і греко-католики, в т. ч. в Україні. А у другому - 25 грудня не лише, власне, римо-католики, а й протестанти та решта православних. Ну а, по-друге, щодо цих сентенцій шановного Саїда Ісмагілова, то тут, мабуть, варто зазаначити наступне. Хоч історично на теренах сучасної України дійсно зустрілися й перетнулися, взаємно впливаючи одна на одну, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей і традицій, все-таки українська етноментальність і культура - матеріальна і духовна формувалися, головним чином, під благотворним впливом ХРИСТИЯНСТВА. Здебільшого його східної традиції, але частково - і західних теж. Тобто, з прийняттям християнства і далі, Україна ЗАВШЕ знаходилася й перебувала в "силовому полі" і як невід'ємна частка загальноєвропейської цивілізаціїї і культури, біля витоків яких лежать якраз християнство та античні культурні традиції давніх Риму і Греції. Так що, шановні співгромадяни-мусульмани, будь ласка, зважайте і враховуйте цю - ДОМІНУЮЧУ історико-культурну і духовну ситуацію й обставини України та її народу. Ну а щодо можливості повноцінного відзначення вами ваших власних релігійних свят, гадаю, ви спокійно можете брати на відповідні дні відгули чи відпустки.

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Останні коментарі

  • Василий Петров | 17 листопада 2017, 11:11

    В свете последних польских побед, хотелось бы узнать мнение г-на Ващиковского как он смотрит на то, что часть Украины Польше всё таки придётся отдать, для начала, ну хотя бы Венгрии:

  • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:36

    Предлагаем сделать Украину центром всех религий и объявить круглый год выходным днём!!!!!

  • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:34

    Браво г-н Ващиковский, вашими молитвами Украина решила не мелочиться и вернуть Польше Львов по самый Киев и как первый шаг уже рождество 25 декабря!!!!!!

  • velovs@ukr.net | 17 листопада 2017, 10:28

    "...Верховна Рада вирішила зробити вихідним днем КАТОЛИЦЬКЕ Різдво 25 грудня..." По-перше, Різдво буває лише ХРИСТОВЕ! Христове - і більше НІЯКЕ! А от календарні дати, коли це свято

  • Василий Петров | 17 листопада 2017, 10:28

    25 декабря как рождество уже приняли, вступление в ЕС отменяется, на очереди вступление в Польшу!!!!!!

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