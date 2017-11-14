Мусульмани України теж хочуть офіційний відпочинок на свято Курбан-Байрам

Після того, як Верховна Рада вирішила зробити вихідним днем католицьке Різдво 25 грудня, представники інших релігій теж вирішили, що було б добре, якби і їх релігійне свято стало загальнодержавним вихідним днем. І обґрунтували свою позицію.

Муфтій Духовного управління мусульман України Саід Ісмагілов підтримує таку ідею. Але пропонує, щоб і одне з головних свят мусульман – Курбан-Байрам, теж було вихідним в Україні.

Якщо бути послідовними і справедливими, то головне свято мусульман – Курбан-Байрам, також можна зробити вихідним днем, – зазначив Саід Ісмагілов.

Муфтій наголосив, що багато хто може бути незгідним з таким рішенням, однак нагадав, що, згідно з Конституцією України, жодна релігія не може мати переваг над іншими релігіями.

"Мусульмани хочуть, щоб і наше головне свято стало загальнодержавним вихідним днем. Опоненти цієї ідеї кажуть, що кожен мусульманин має право взяти вихідний день у роботодавця на святкування свого релігійного свята. Але насправді це не так легко реалізувати. Ну наприклад, якщо на мусульманське свято буде призначено ЗНО, або іспит в університеті, або захист дисертації, або перевірка контролюючих органів, або ще щось, через що людина постане перед питанням: "Виконати свою духовну потребу, чи не втратити роботу/навчання/ посаду і таке інше?" Значно легше коли релігійне свято є загальнонаціональним вихідним днем, і точно ніхто не призначить іспити або перевірки на цей день", – переконаний Саід Ісмагілов.

Щодо того, що Курбан-Байрам кожного року припадає на іншу дату, муфтій не бачить жодних проблем. Адже Кабмін і так кожного року затверджує святкові та вихідні дні.

"Дехто волає про те, що в нас і так забагато свят у календарі. Ну можна ж "обміняти", як цього разу якесь свято на інше. Ну наприклад, ось 1 травня ми що святкуємо? Мир, труд, май? Вам принципово святкувати 1 травня? Чи можете погодитись на щось новеньке, чого раніше не було? Вам байдуже, а нам приємно", – підсумував Саід Ісмагілов. Про це інформує 24 канал.