Імам у Сумах ознайомив представників торгових мереж з «халяльною» продукцією

Щоб ознайомити з поняттями «халяль» і «харам» торгових представників, які орієнтуються на мусульманську аудиторію споживачів, а також популяризувати халяльну косметику і парфумерію серед мусульман і немусульман, у місті Суми була організована зустріч виробників халяльної продукції з торговими представниками, повідомляє Іslam.in.ua

5 листопада в Ісламський культурний центр м. Суми були запрошені торгові представники мультибренду UNICE зі своєю продукцією косметики від найкращих виробників України, Туреччини та Європи. Примітно, що 80% мультибренду складають саме турецькі виробники, які мають унікальні сертифікати якості халяль на продукцію, яка випускається ними.

У зв’язку з цим торговельні представники були ознайомлені з поняттям «халяль» і «харам» в ісламі імамом мечеті Ісламського культурного центру в м. Суми.