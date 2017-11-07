Українські ісламські правознавці беруть учать у ХXVII конференції Європейської ради фетр та досліджень

У Стамбулі розпочала свою роботу 27-ма конференція Європейської ради фетв та досліджень. Для участі в форумі в Туреччину прибуло багато ісламських богословів і видатних релігійних діячів з країн Євразії, духовних лідерів ісламського світу, фахівців із ісламського права, керівників мусульманських громадських об’єднань.

Українських мусульман на заході представляють члени шаріатського комітету ДУМУ «Умма» голова ГС «Всеукраїнська асоціація «Альраід» Сейран Аріфов, імам ІКЦ ім. Мухаммада Асада Мурат Сулейманов, директор ІКЦ м. Харкова Шаді Отман. Про це інформує Іslam.in.ua.

На урочистому відкритті конференції в президії були присутні відомі шейхи — Юсуф-Аль Карадаві, Алі Карадагі, Ісам Аль-Башир, Хусейн Халява, Ахмад Джабалла.

Європейська рада фетв та досліджень регулярно проводить конференції, під час яких розглядаються актуальні питання сучасності і виклики, що стоять перед ісламським світом, розробляються єдині трактування, виносяться богословські висновки.

Так, 2012 року за участі Європейської ради фетв та досліджень на одній із міжнародних ісламських конференцій «Ісламська доктрина проти радикалізму», під час якої була ухвалена фетва, що засуджує радикалізм, учасники форуму виробили єдиний узгоджений текст запланованого богословського висновку. Богослови, вчені, ісламознавці розробили єдине трактування термінів «джигад» (старанність на шляху Ісламу), «такфір» (звинувачення в невірстві і виході з Ісламу) і «халіфат» (історична концепція ісламської державності), які найчастіше розуміються як радикальні.

Організатори та учасники конференції підкреслили, що саме неправильне тлумачення цих термінів призводить до радикалізації мусульман у всьому світі, що в свою чергу є зручним приводом для спотворення справжнього образу Ісламу, розпалювання ісламофобських настроїв.

Фетва роз’яснює недозволеність насильства з боку мусульман стосовно представників інших конфесій та ідеологій, а також своїх одновірців.