У Києві відбувся Всеукраїнський конкурс читців Корану

У Києві, в Ісламському культурному центрі, з 4 до 5 листопада проходив 19-ий Всеукраїнський конкурс читців Корану.

Організаторами конкурсу виступили Духовне управління мусульман України «УММА», Всеукраїнська асоціація «Альраїд» та ІКЦ Києва за підтримки Ліги ісламського світу Саудівської Аравії й Всесвітньої асоціації з вивчення Священного Корану і Сунни.

Участь у заході взяли й кримські мусульмани. Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів член журі, кримчанин Мухаммад Мамутов.

Він зазначив, що друге місце в категорії «10 джузів» (джуз – 1/30 частина Корану – КР) зайняла кримчанка Арзи Арифова.

«Так, вона з Криму, це дружина шейха Сейрана (Арифова – голови Всеукраїнської Асоціації Громадських Організацій «Альраїд» – КР). Були ще кримчани, але я не готовий назвати всіх поіменно», – сказав Мамутов.

Мамутов зазначив, що учасники змагалися в читанні Корану напам'ять.

«Рівень учасників за останній рік виріс. Якщо попередніми роками було більше учасників, які читали один-два джузи, то цього року було більше тих, хто змагався в читанні половини і навіть всього Корану», – повідомив Мамутов.

Всього в конкурсі брали участь понад 60 читців.

Мухаммад Мамутов є також головою Ісламського культурного центру Запоріжжя і хафізом (людина, яка знає Коран напам'ять – КР).