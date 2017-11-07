У Києві відбувся Всеукраїнський конкурс читців Корану

9 листопада 2017, 10:23 | Іслам | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Києві, в Ісламському культурному центрі, з 4 до 5 листопада проходив 19-ий Всеукраїнський конкурс читців Корану.

Організаторами конкурсу виступили Духовне управління мусульман України «УММА», Всеукраїнська асоціація «Альраїд» та ІКЦ Києва за підтримки Ліги ісламського світу Саудівської Аравії й Всесвітньої асоціації з вивчення Священного Корану і Сунни.

Участь у заході взяли й кримські мусульмани. Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів член журі, кримчанин Мухаммад Мамутов.

Він зазначив, що друге місце в категорії «10 джузів» (джуз – 1/30 частина Корану – КР) зайняла кримчанка Арзи Арифова.

«Так, вона з Криму, це дружина шейха Сейрана (Арифова – голови Всеукраїнської Асоціації Громадських Організацій «Альраїд» – КР). Були ще кримчани, але я не готовий назвати всіх поіменно», – сказав Мамутов.

Мамутов зазначив, що учасники змагалися в читанні Корану напам'ять.

«Рівень учасників за останній рік виріс. Якщо попередніми роками було більше учасників, які читали один-два джузи, то цього року було більше тих, хто змагався в читанні половини і навіть всього Корану», – повідомив Мамутов.

Всього в конкурсі брали участь понад 60 читців.

Мухаммад Мамутов є також головою Ісламського культурного центру Запоріжжя і хафізом (людина, яка знає Коран напам'ять – КР).

 

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теги до статті:Іслам в Україні
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 9 листопада 2017, 11:33
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    По суті своїй - ПУСТОПОРОЖНЯ ця затія! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі, тобто в спільноті нащадків Ізмаїла - сина старозавітнього патріарха Авраама "від рабині". Й тому, як - з цього приводу - наголошує Слово Боже, іслам своїх адептів "народжує в [духовне] рабство" і "він зі своїми дітьми перебуває в [духовному] рабстві" (див. Гал.4:22-31).

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