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У Києві відбувся Всеукраїнський конкурс читців Корану
9 листопада 2017, 10:23 | Іслам | 1 | | Код для блогу | |
У Києві, в Ісламському культурному центрі, з 4 до 5 листопада проходив 19-ий Всеукраїнський конкурс читців Корану.
Організаторами конкурсу виступили Духовне управління мусульман України «УММА», Всеукраїнська асоціація «Альраїд» та ІКЦ Києва за підтримки Ліги ісламського світу Саудівської Аравії й Всесвітньої асоціації з вивчення Священного Корану і Сунни.
Участь у заході взяли й кримські мусульмани. Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів член журі, кримчанин Мухаммад Мамутов.
Він зазначив, що друге місце в категорії «10 джузів» (джуз – 1/30 частина Корану – КР) зайняла кримчанка Арзи Арифова.
«Так, вона з Криму, це дружина шейха Сейрана (Арифова – голови Всеукраїнської Асоціації Громадських Організацій «Альраїд» – КР). Були ще кримчани, але я не готовий назвати всіх поіменно», – сказав Мамутов.
Мамутов зазначив, що учасники змагалися в читанні Корану напам'ять.
«Рівень учасників за останній рік виріс. Якщо попередніми роками було більше учасників, які читали один-два джузи, то цього року було більше тих, хто змагався в читанні половини і навіть всього Корану», – повідомив Мамутов.
Всього в конкурсі брали участь понад 60 читців.
Мухаммад Мамутов є також головою Ісламського культурного центру Запоріжжя і хафізом (людина, яка знає Коран напам'ять – КР).
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- 9 листопада 2017, 11:33| Коментувати коментар
По суті своїй - ПУСТОПОРОЖНЯ ця затія! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі, тобто в спільноті нащадків Ізмаїла - сина старозавітнього патріарха Авраама "від рабині". Й тому, як - з цього приводу - наголошує Слово Боже, іслам своїх адептів "народжує в [духовне] рабство" і "він зі своїми дітьми перебуває в [духовному] рабстві" (див. Гал.4:22-31).
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