У Мецці експерти шукають спосіб зміцнити покривало Кааби

Група експертів університету Умм аль-Кура в Мецці працює над способами зміцнення покривала Кааби – кісви, щоб зменшити її зношування. В якості одного з найбільш ймовірних способів вирішення цього завдання розглядається додавання в тканину кевларових ниток, повідомляє Islam-today.

«Ми думаємо, що кевлар дозволить зменшити знос шовкового покривала, викликаний його вагою», - цитує відповідального за кісву в саудівському Управлінні у справах двох святинь ісламу Мухаммада Баджуду телеканал Al-Arabiya.

Згідно з традицією, спочатку покривала Кааби накладалися одне на одне, проте тепер його міняють раз на рік – у період Хаджу. Фрагменти ж полотнища підносяться в якості подарунка особливо шанованим гостям.

Площа покривала складає 658 квадратних метрів, маса – 820 кілограм, у тому числі 670 кілограмів шовку і 150 кілограмів золотих ниток.