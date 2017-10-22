У Мецці експерти шукають спосіб зміцнити покривало Кааби

24 жовтня 2017, 09:40 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

Група експертів університету Умм аль-Кура в Мецці працює над способами зміцнення покривала Кааби – кісви, щоб зменшити її зношування. В якості одного з найбільш ймовірних способів вирішення цього завдання розглядається додавання в тканину кевларових ниток, повідомляє Islam-today.

«Ми думаємо, що кевлар дозволить зменшити знос шовкового покривала, викликаний його вагою», - цитує відповідального за кісву в саудівському Управлінні у справах двох святинь ісламу Мухаммада Баджуду телеканал Al-Arabiya.

Згідно з традицією, спочатку покривала Кааби накладалися одне на одне, проте тепер його міняють раз на рік – у період Хаджу. Фрагменти ж полотнища підносяться в якості подарунка особливо шанованим гостям.

Площа покривала складає 658 квадратних метрів, маса – 820 кілограм, у тому числі 670 кілограмів шовку і 150 кілограмів золотих ниток.

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теги до статті:Мекка,Покривало Кааби
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