На клопотання мусульман торговельні мережі України організують «Полиці халяль»‏

Духовне управління мусульман України «Умма» в особі муфтія Саіда Ісмагілова звернулося до Всеукраїнської асоціації індустрії халяль з клопотанням щодо популяризації продуктів харчування стандарту «халяль» у торговельних мережах та місцях громадського харчування, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.

Як йдеться у зверненні, мусульманська громада України, що налічує понад мільйон послідовників ісламу в різних містах і регіонах країни, майже позбавлена вільного доступу до продукції стандарту «халяль».



— Незважаючи на відчутну кількість мусульман, а також туристів з мусульманських країн, що зростає, у торговельних мережах, на полицях супермаркетів та в закладах громадського харчування халяльних продуктів немає. Це помітно навіть у Києві, не кажучи вже про інші міста нашої країни.



Послідовники ісламу, згідно з Кораном, можуть харчуватися винятково їжею стандарту «халяль». Відсутність халялю або обмежена його кількість стають фактором, що не приваблює туристів з Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших мусульманських країн відвідати Україну, а також є проблемою для українських співгромадян-мусульман, — йдеться у зверненні.



Також підкреслюється той факт, що в Україні виробляється продукція стандарту «халяль», але найчастіше йде на експорт, оминаючи вітчизняних споживачів.



У відповідь на звернення Духовного управління мусульман України «Умма» асоціація «Укрхаляль» звернулась з відкритим листом до представників найбільших оптово-роздрібних мереж України з пропозицією про створення «єдиної халяль-полиці», де будуть зібрані за групами товари, що мають відповідний сертифікат.



Для реалізації клопотання щодо впровадження нового сервісу в роздрібних мережах «Укрхаляль» зобов’язалася консультувати, інформувати та підтримувати всі зацікавлені у сервісі сторони у рамках своєї компетенції. На думку керівництва асоціації, реалізація вищезазначеного прохання можлива тільки у випадку роботи з представниками рітейлу з широкою роздрібною мережею, оскільки доступність до продуктів харчування стандарту «халяль» повинна бути забезпечена на всій території нашої країни (йдеться про обласні центри).



У відкритому листі асоціації «Укрхаляль» також підкреслюється, що виробників, які вже отримали відповідну сертифікацію, в Україні не так вже й мало:



«На сьогодні в Україні сертифіковано більш ніж 180 великих і малих виробників продуктів харчування у різних товарних групах. Серед них — МХП, «Дніпровська птахофабрика», «Козятинський м’ясокомбінат», «Зевс», «Рошен», «АВК», «Снек-експорт», «Верес», «Бунге Україна», «Чумак» і багато інших. Тож підбір товарів групи «халяль» й організація їх в єдину «халяльну полицю» не має викликати труднощі».



Як нам повідомили в асоціації «Укрхаляль», вона вже отримала позитивні відгуки від деяких оптово-роздрібних мереж з висловленням зацікавленості у впровадженні поданої пропозиції.