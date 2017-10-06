- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На клопотання мусульман торговельні мережі України організують «Полиці халяль»
7 жовтня 2017, 12:25 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
Духовне управління мусульман України «Умма» в особі муфтія Саіда Ісмагілова звернулося до Всеукраїнської асоціації індустрії халяль з клопотанням щодо популяризації продуктів харчування стандарту «халяль» у торговельних мережах та місцях громадського харчування, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.
Як йдеться у зверненні, мусульманська громада України, що налічує понад мільйон послідовників ісламу в різних містах і регіонах країни, майже позбавлена вільного доступу до продукції стандарту «халяль».
— Незважаючи на відчутну кількість мусульман, а також туристів з мусульманських країн, що зростає, у торговельних мережах, на полицях супермаркетів та в закладах громадського харчування халяльних продуктів немає. Це помітно навіть у Києві, не кажучи вже про інші міста нашої країни.
Послідовники ісламу, згідно з Кораном, можуть харчуватися винятково їжею стандарту «халяль». Відсутність халялю або обмежена його кількість стають фактором, що не приваблює туристів з Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших мусульманських країн відвідати Україну, а також є проблемою для українських співгромадян-мусульман, — йдеться у зверненні.
Також підкреслюється той факт, що в Україні виробляється продукція стандарту «халяль», але найчастіше йде на експорт, оминаючи вітчизняних споживачів.
У відповідь на звернення Духовного управління мусульман України «Умма» асоціація «Укрхаляль» звернулась з відкритим листом до представників найбільших оптово-роздрібних мереж України з пропозицією про створення «єдиної халяль-полиці», де будуть зібрані за групами товари, що мають відповідний сертифікат.
Для реалізації клопотання щодо впровадження нового сервісу в роздрібних мережах «Укрхаляль» зобов’язалася консультувати, інформувати та підтримувати всі зацікавлені у сервісі сторони у рамках своєї компетенції. На думку керівництва асоціації, реалізація вищезазначеного прохання можлива тільки у випадку роботи з представниками рітейлу з широкою роздрібною мережею, оскільки доступність до продуктів харчування стандарту «халяль» повинна бути забезпечена на всій території нашої країни (йдеться про обласні центри).
У відкритому листі асоціації «Укрхаляль» також підкреслюється, що виробників, які вже отримали відповідну сертифікацію, в Україні не так вже й мало:
«На сьогодні в Україні сертифіковано більш ніж 180 великих і малих виробників продуктів харчування у різних товарних групах. Серед них — МХП, «Дніпровська птахофабрика», «Козятинський м’ясокомбінат», «Зевс», «Рошен», «АВК», «Снек-експорт», «Верес», «Бунге Україна», «Чумак» і багато інших. Тож підбір товарів групи «халяль» й організація їх в єдину «халяльну полицю» не має викликати труднощі».
Як нам повідомили в асоціації «Укрхаляль», вона вже отримала позитивні відгуки від деяких оптово-роздрібних мереж з висловленням зацікавленості у впровадженні поданої пропозиції.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Найкращі «Репортери надії в Україні» отримали нагороди | 7 жовтня 2017, 14:06 | Релігія та культура |
На клопотання мусульман торговельні мережі України організують «Полиці халяль» | 7 жовтня 2017, 12:25 | Іслам |
У Києві стартував ХV Міжнародний фестиваль православного кіно "Покров" | 7 жовтня 2017, 12:16 | Релігія та культура |
Собор РПЦ розглянне загальноцерковне прославлення святих, канонізованих в УПЦ (МП) | 7 жовтня 2017, 12:09 | УПЦ (МП) |
В РПЦ два нових святих | 7 жовтня 2017, 12:01 | Московський Патріархат |
Останні коментарі
- 7 жовтня 2017, 12:37 |
- 6 жовтня 2017, 22:19
Як зрозуміти фразу "Мы будем сильным народом, только если каждый житель страны — украинец, немец, русский — будет ее настоящим гражданином... и будет принимаем украинским правительством" |
- 6 жовтня 2017, 22:01
До "І за цих обставин архієпископ міг би звернути увагу, що в українському праві християнські церкви, як суб’єкт права і власник відсутні". Перегляньте склад службовців канцелярії |
- 6 жовтня 2017, 21:55
Потрібно декому запам'ятати слова Понтифіка і ними керуватися: "Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy |
- 6 жовтня 2017, 16:24
Архієпископ правий, особливо про храми, власність, моральне право і згоду на храми. Але вина в такому стані речей лежить на всіх християнських конфесіях в тому числі і на римо-католиках. Джерелом |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 6 жовтня 2017, 22:19
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі