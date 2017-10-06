На клопотання мусульман торговельні мережі України організують «Полиці халяль»‏

7 жовтня 2017, 12:25 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

Духовне управління мусульман України «Умма» в особі муфтія Саіда Ісмагілова звернулося до Всеукраїнської асоціації індустрії халяль з клопотанням щодо популяризації продуктів харчування стандарту «халяль» у торговельних мережах та місцях громадського харчування, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Іslam.in.ua.

халяль.jpg

Як йдеться у зверненні, мусульманська громада України, що налічує понад мільйон послідовників ісламу в різних містах і регіонах країни, майже позбавлена вільного доступу до продукції стандарту «халяль».

— Незважаючи на відчутну кількість мусульман, а також туристів з мусульманських країн, що зростає, у торговельних мережах, на полицях супермаркетів та в закладах громадського харчування халяльних продуктів немає. Це помітно навіть у Києві, не кажучи вже про інші міста нашої країни.

Послідовники ісламу, згідно з Кораном, можуть харчуватися винятково їжею стандарту «халяль». Відсутність халялю або обмежена його кількість стають фактором, що не приваблює туристів з Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших мусульманських країн відвідати Україну, а також є проблемою для українських співгромадян-мусульман, — йдеться у зверненні.

Також підкреслюється той факт, що в Україні виробляється продукція стандарту «халяль», але найчастіше йде на експорт, оминаючи вітчизняних споживачів.

У відповідь на звернення Духовного управління мусульман України «Умма» асоціація «Укрхаляль» звернулась з відкритим листом до представників найбільших оптово-роздрібних мереж України з пропозицією про створення «єдиної халяль-полиці», де будуть зібрані за групами товари, що мають відповідний сертифікат.

Для реалізації клопотання щодо впровадження нового сервісу в роздрібних мережах «Укрхаляль» зобов’язалася консультувати, інформувати та підтримувати всі зацікавлені у сервісі сторони у рамках своєї компетенції. На думку керівництва асоціації, реалізація вищезазначеного прохання можлива тільки у випадку роботи з представниками рітейлу з широкою роздрібною мережею, оскільки доступність до продуктів харчування стандарту «халяль» повинна бути забезпечена на всій території нашої країни (йдеться про обласні центри).

У відкритому листі асоціації «Укрхаляль» також підкреслюється, що виробників, які вже отримали відповідну сертифікацію, в Україні не так вже й мало:

«На сьогодні в Україні сертифіковано більш ніж 180 великих і малих виробників продуктів харчування у різних товарних групах. Серед них — МХП, «Дніпровська птахофабрика», «Козятинський м’ясокомбінат», «Зевс», «Рошен», «АВК», «Снек-експорт», «Верес», «Бунге Україна», «Чумак» і багато інших. Тож підбір товарів групи «халяль» й організація їх в єдину «халяльну полицю» не має викликати труднощі».

Як нам повідомили в асоціації «Укрхаляль», вона вже отримала позитивні відгуки від деяких оптово-роздрібних мереж з висловленням зацікавленості у впровадженні поданої пропозиції.

Система Orphus
теги до статті:Іслам,Саїд Ісмагілов,Халяльна продукція
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • ustavschyk | 7 жовтня 2017, 12:37

      "Руська" Православна Церква??? Російська!

    • bopa | 6 жовтня 2017, 22:19

      Як зрозуміти фразу "Мы будем сильным народом, только если каждый житель страны — украинец, немец, русский — будет ее настоящим гражданином... и будет принимаем украинским правительством"

    • bopa | 6 жовтня 2017, 22:01

      До "І за цих обставин архієпископ міг би звернути увагу, що в українському праві християнські церкви, як суб’єкт права і власник відсутні". Перегляньте склад службовців канцелярії

    • bopa | 6 жовтня 2017, 21:55

      Потрібно декому запам'ятати слова Понтифіка і ними керуватися: "Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy

    • dutchak1 | 6 жовтня 2017, 16:24

      Архієпископ правий, особливо про храми, власність, моральне право і згоду на храми. Але вина в такому стані речей лежить на всіх християнських конфесіях в тому числі і на римо-католиках. Джерелом

    Популярні статті місяця