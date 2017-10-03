Оголошено Всеукраїнський конкурс знавців Корану

5 жовтня 2017, 13:32 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

4-5 листопада 2017 року в Ісламському культурному центрі Києва буде проводиться дводенне змагання - всеукраїнський конкурс знавців Корану, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Альраїд.

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У конкурсі візьмуть участь громадяни України і ты, хто має посвідку на проживання в Україні, а також громадяни пострадянських країн. Жителі України вже пройшли відбіркові конкурси в регіонах - в місцевих релігійних громадах при мечеті або ісламському культурному центрі.

Єдиний критерій поділу на секції - рівень знань, без урахування віку, статі та рівня рідної мови конкурсанта.

Рівнів складності п'ять: весь Коран (30 джузів), 15 джузів, 10 джузів, 5 джузів і 2 джузи.

Оцінюється як знання коранічного тексту, так і відповідність декламації правилами таджвіда. Переможці отримають грошові призи.

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    Останні коментарі

    • Учкудук | 5 жовтня 2017, 16:48

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    • Василий Петров | 5 жовтня 2017, 14:25

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    • romand | 5 жовтня 2017, 01:52

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    • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

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