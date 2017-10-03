Оголошено Всеукраїнський конкурс знавців Корану

4-5 листопада 2017 року в Ісламському культурному центрі Києва буде проводиться дводенне змагання - всеукраїнський конкурс знавців Корану, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Альраїд.

У конкурсі візьмуть участь громадяни України і ты, хто має посвідку на проживання в Україні, а також громадяни пострадянських країн. Жителі України вже пройшли відбіркові конкурси в регіонах - в місцевих релігійних громадах при мечеті або ісламському культурному центрі.

Єдиний критерій поділу на секції - рівень знань, без урахування віку, статі та рівня рідної мови конкурсанта.

Рівнів складності п'ять: весь Коран (30 джузів), 15 джузів, 10 джузів, 5 джузів і 2 джузи.

Оцінюється як знання коранічного тексту, так і відповідність декламації правилами таджвіда. Переможці отримають грошові призи.