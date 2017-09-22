У мусульман почався новий 1439 рік

21 вересня 2017, 15:36 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

Muharram.jpgЗа мусульманським літочисленням вчора розпочався 1439 рік. Згідно з традиціями ісламу й іудаїзму, новий день починається не з півночі, як у сучасному григоріанському календарі, а з заходом світила, повідомляє «БІЗНЕС Online».

Перший місяць нового року - Мухаррам. За словами пророка Мухаммеда, «після Рамадану кращим для посту є місяць Аллаха Мухаррам». Піст у цей місяць не є обов'язковим.

На 10-й день місяця припадає свято Ашура. У цей місяць мусульманам рекомендується здійснювати праведні вчинки. Вважається, що якщо провести Мухаррам в поклоніннях Аллаху, то можна сподіватися, що благодать дістанеться на весь рік.

 

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теги до статті:Іслам,Мухаррам
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    Останні коментарі

    • Михаил | 22 вересня 2017, 14:35

      Если пять "за", три "против", то большинство получается "за". Что не так?

    • Fr. Valerii | 21 вересня 2017, 19:06

      А чому б їм не святкувати їхній новий рік в Ізраїлі?

    • Fr. Valerii | 21 вересня 2017, 18:58

      Цікаво, чому крій єпископських риз УГКЦ скопіювала з риз в які вбираються єпископи МП?

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

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