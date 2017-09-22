У мусульман почався новий 1439 рік

За мусульманським літочисленням вчора розпочався 1439 рік. Згідно з традиціями ісламу й іудаїзму, новий день починається не з півночі, як у сучасному григоріанському календарі, а з заходом світила, повідомляє «БІЗНЕС Online».

Перший місяць нового року - Мухаррам. За словами пророка Мухаммеда, «після Рамадану кращим для посту є місяць Аллаха Мухаррам». Піст у цей місяць не є обов'язковим.

На 10-й день місяця припадає свято Ашура. У цей місяць мусульманам рекомендується здійснювати праведні вчинки. Вважається, що якщо провести Мухаррам в поклоніннях Аллаху, то можна сподіватися, що благодать дістанеться на весь рік.