В Одесі відбувається VІ Міжнародна школа ісламознавства

4 липня 2017, 10:25 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

В цьому році Міжнародна школа ісламознавства, яка вже стала традиційною, відбувається в Одесі. її тема - «Іслам в сучасному світі: історичний, культурний, інтелектуальний простір», повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Альраїд.

32 учасники та 22 доповіді наповнюють 5 днів роботи молодих ісламознавців. Серед лекторів - гість з Брюсселя професор Мухаммад Баді, фахівець з шаріату; відомий український вчений, перекладач і ісламознавець доцент Національного університету «Острозька Академія» Михайло Якубович; муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов; завідувач сектором східної філософії відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України Олег Ярош; співробітник Інституту Сходу історичного факультету Познанського університету (Польща) Маріуш Маршевскій; азербайджанський історик, політолог, теолог і публіцист Теймур Атаєв.

Обговорення присвячено актуальним процесам, які відбуваються в культурному, науковому, релігійному середовищі мусульман в Україні, на пострадянському просторі, а також в країнах Західної Європи і Близького Сходу. Учасники обговорять питання, пов'язані з історією ісламу, культурними феноменами, інтелектуальними напрацюваннями, ісламською філософією і теологією.

Школа проходить з 30 червня по 5 липня в Ісламському культурному центрі Одеси.

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теги до статті:Іслам,Ісламознавча школа
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    • Taras Antoshevskyy | 30 червня 2017, 19:03

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