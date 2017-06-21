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Сьогодні із заходом сонця мусульмани всього світу відзначатимуть Ніч Могутності
21 червня 2017, 19:49 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
27-ма ніч Священного Рамадана в ісламській релігійній традиції вважається ніччю, в яку було зіслано Священний Коран з сьомого на перше небо. І в цю ж ніч в Рамадан 610 року, вночі в печері Хіра поблизу Мекки, пророку Мухаммаду були зіслані перші аяти Священної Книги.
Саме з цієї ночі і почалась історія Ісламу.
Муфтій ДУМУ «Умма» Саід Ісмагілов, розповідає про Ніч Могутності:
«Всевишній Аллаг у Священному Корані сказав про цю ніч:
«Воістину, Ми зіслали його (Коран) в благословенну ніч! Воістину, Ми застерігаємо! В цю ніч вирішується кожна мудра справа — за наказом від Нас! Воістину Ми відсилаємо посланців як милість від твого Господа! Воістину, Він — Всечуючий, Всезнаючий!» (44:3–6)
Назва цього благословенного часу — «Ляйлят аль-Кадр». «Ляйль» (ніч) — це час від заходу сонця до світанку. «Аль-Кадр» (Могутність) — це слово має декілька значень, це і «гідність», і «спокій», і «велич», і «могутність», і «призначення».
Точної вказівки на те, що саме 27-ма ніч є Ніччю Могутності, немає. Адже пророк Мухаммад сказав вірянам: «Очікуйте настання Ночі Могутності в одну з десяти останніх непарних ночей Рамадану» (аль-Бухарі). А іншого раз він сказав: «Той, хто очікує Ночі Могутності, нехай очікує її протягом останніх семи ночей Рамадану» (аль-Бухарі, Муслім). Тож цією благословенною ніччю може бути 23тя, або 25та, або 27ма або 29ма ніч. Але серед мусульман традиційно вважається, що це саме 27ма ніч Рамадану.
В цю ніч на землю сходить безліч ангелів, що виконують повеління Господа, і ця ніч вважається найблагословеннішою ніччю року. Тому, хто щиро виконує молитву в Ніч Могутності з вірою та надією на Боже пробачення, буде прощено його попередні провини. Стосовно цієї ночі в Корані є окрема сура (97:1–5):
«Ім’ям Аллаха Милостивого Милосердного!
1. Воістину, зіслали Ми його (Коран) в Ніч Могутності,
2. а звідки тобі знати, що таке Ніч Могутності?
3. Ніч Могутності краща за тисячу місяців!
4. Сходять під час неї ангели й Дух, з дозволу Господа їхнього, щоб виконати всі накази.
5. Вона є мирною до настання зорі».
Молитва, каяття, добрі справи в цю ніч винагороджуються Аллагом так, немов людина робила все це безперервно протягом тисячі місяців — тому мусульмани всього світу прагнуть молитись у цю ніч, роздавати пожертви та робити інші добрі справи».
Мечеті у 27 му ніч Рамадану переповнені, і до світанку триває колективна молитва, під час якої віряни разом просять у Аллага про все, що їм потрібно, від особистих побажань, до актуальних проблем мусульманської умми.
Мусульмани вірять, що з небес сходять безліч ангелів, що виконують всі Божі накази, а також стоять на молитві поруч з вірянами та моляться разом з ними. Ця ніч особливого благословення до самого настання ранішньої зорі.
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Останні коментарі
Це Традиційне Християнське Свято.
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик