Сьогодні із заходом сонця мусульмани всього світу відзначатимуть Ніч Могутності

27-ма ніч Священного Рамадана в ісламській релігійній традиції вважається ніччю, в яку було зіслано Священний Коран з сьомого на перше небо. І в цю ж ніч в Рамадан 610 року, вночі в печері Хіра поблизу Мекки, пророку Мухаммаду були зіслані перші аяти Священної Книги.

Саме з цієї ночі і почалась історія Ісламу.

Муфтій ДУМУ «Умма» Саід Ісмагілов, розповідає про Ніч Могутності:

«Всевишній Аллаг у Священному Корані сказав про цю ніч:

«Воістину, Ми зіслали його (Коран) в благословенну ніч! Воістину, Ми застерігаємо! В цю ніч вирішується кожна мудра справа — за наказом від Нас! Воістину Ми відсилаємо посланців як милість від твого Господа! Воістину, Він — Всечуючий, Всезнаючий!» (44:3–6)

Назва цього благословенного часу — «Ляйлят аль-Кадр». «Ляйль» (ніч) — це час від заходу сонця до світанку. «Аль-Кадр» (Могутність) — це слово має декілька значень, це і «гідність», і «спокій», і «велич», і «могутність», і «призначення».

Точної вказівки на те, що саме 27-ма ніч є Ніччю Могутності, немає. Адже пророк Мухаммад сказав вірянам: «Очікуйте настання Ночі Могутності в одну з десяти останніх непарних ночей Рамадану» (аль-Бухарі). А іншого раз він сказав: «Той, хто очікує Ночі Могутності, нехай очікує її протягом останніх семи ночей Рамадану» (аль-Бухарі, Муслім). Тож цією благословенною ніччю може бути 23тя, або 25та, або 27ма або 29ма ніч. Але серед мусульман традиційно вважається, що це саме 27ма ніч Рамадану.

В цю ніч на землю сходить безліч ангелів, що виконують повеління Господа, і ця ніч вважається найблагословеннішою ніччю року. Тому, хто щиро виконує молитву в Ніч Могутності з вірою та надією на Боже пробачення, буде прощено його попередні провини. Стосовно цієї ночі в Корані є окрема сура (97:1–5):

«Ім’ям Аллаха Милостивого Милосердного!

1. Воістину, зіслали Ми його (Коран) в Ніч Могутності,

2. а звідки тобі знати, що таке Ніч Могутності?

3. Ніч Могутності краща за тисячу місяців!

4. Сходять під час неї ангели й Дух, з дозволу Господа їхнього, щоб виконати всі накази.

5. Вона є мирною до настання зорі».

Молитва, каяття, добрі справи в цю ніч винагороджуються Аллагом так, немов людина робила все це безперервно протягом тисячі місяців — тому мусульмани всього світу прагнуть молитись у цю ніч, роздавати пожертви та робити інші добрі справи».

Мечеті у 27 му ніч Рамадану переповнені, і до світанку триває колективна молитва, під час якої віряни разом просять у Аллага про все, що їм потрібно, від особистих побажань, до актуальних проблем мусульманської умми.

Мусульмани вірять, що з небес сходять безліч ангелів, що виконують всі Божі накази, а також стоять на молитві поруч з вірянами та моляться разом з ними. Ця ніч особливого благословення до самого настання ранішньої зорі.