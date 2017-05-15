Міжнародний конкурс читців Корану відбудеться у Дубаї

15 травня 2017, 09:48 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Дубаї відбудеться XXI Міжнародний конкурс читців Корану "Dubai International Holy Quran Award", участь у якому візьмуть близько сотні кращих читців з усього світу, повідомляє Islam-today.

Як повідомив радник правителя з культурних та гуманітарних питань Мухаммад Ібрагім Бо Мельха, конкурс триватиме з 1 по 20 число місяця Рамадан. Це - приблизно з 27 травня по 16 червня. Планується, що переможець конкурсу отримає 250 тисяч дихрамів (близько 68 тисяч доларів).

 Володар другого місця отримає 200 тисяч дихрамів, третього – 150 тисяч.

Особливий приз буде вручений читцеві Корану з найкрасивішим викладом. Оцінювати майстерність конкурсантів буде міжнародне журі, що складається з найавторитетніших експертів з Саудівської Аравії, ОАЕ, Ємен, Бахрейну, Єгипту та Сирії.

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