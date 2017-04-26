Весілля Джамали відбулося з дотриманням мусульманських традицій, шлюб дав муфтій Саїд Ісмагілов

26 квітня 2017, 19:53 | Іслам | view photo | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні, 26 квітня, переможниця "Євробачення-2016" Джамала вийшла заміж. Обранець співачки – Бекир Сулейманов, економіст, родом із Сімферополя. Церемонія проходила в столичному Ісламському культурному центрі з дотриманням мусульманських традицій, передає Ukr.Media.

На сторінці в Facebook муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов показав, як проходить релігійний обряд (ніках).

"Щойно одружив відповідно до мусульманського релігійного обряду Seit-Bekir Suleimanov та Jamala Alim Qızı Jamaladynova! Просимо Всевишнього Аллага Божих благословінь для молодят! Eñ güzel tilekler ile eki dünyada baht ve seadet tileyim! Allah hayırlı etsin!", - написав муфтій.

Спочатку закохані отримали згоду і благословення батьків.

Одруження складається з декількох етапів. Перший етап — змова, сватання (хитба). Наречений сам або через довірену робить пропозицію довіреній нареченої (батькові чи опікуну) і домовляються про майно, що виділяється чоловіком дружині (махр) та інших умовах, які входять в шлюбний договір (сига). Другий і третій етапи — передача нареченої в будинок нареченого і весільне торжество. Під час весільного торжества оголошується шлюбний договір (сига) і виплачується махр або його частина. Четвертий етап – фактичний вступ в шлюбні відносини (ніках), після якого шлюб вважається доконаним.

Шлюбний договір укладається при свідках.

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теги до статті:Джамала,Саїд Ісмагілов
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