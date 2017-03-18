- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Херсонській області побудують дві мечеті за кошти кримськотатарської діаспори Туреччини
21 березня 2017, 13:15 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
Мусульманські громади в селах Партизани і Щасливцево Генічеського району Херсонської області побудують мечеті за кошти кримськотатарської діаспори Туреччини. Про це повідомляє Крим.Реалії, посилаючись на слова заступника голови Генічеської районної держадміністрації Гульнари Бекірової.
«Землі виділили під дві мечеті. Це села Щасливцеве і Партизани. Оформили їхнє цільове призначення. Приїжджали кілька разів наші дернеки (об'єднання, земляцтва кримських татар Туреччини – КР)», – сказала вона.
За словами Бекірової, після зустрічей представників діаспори з місцевими кримськими татарами підтвердили рішення про фінансування будівництва мечетей. Проекти будівництва та кошторису будуть готові до кінця березня.
«Хабашити (представники ДУМУ – КР) проти будівництва мечетей. Важко зрозуміти, чому мусульмани можуть бути проти будівництва будинку молитви одновірців», – додав активіст регіонального меджлісу кримських татар Наріман Аблязов.
За словами голови регіонального меджлісу кримських татар Ленура Люманова, визначена компанія-підрядник на виготовлення проектної документації для будівництва мечетей – це виробничий кооператив «Таврія».
Рішення про будівництво мечетей на кошти, пожертвувані вихідцями з Криму, які проживають в Туреччині, ухвалили у січні 2016 року на засіданні виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, що проходив у Генічеську.
В Генічеському районі в трьох селищах з чотирьох, де компактно проживають кримські татари, приміщення для молитви контролюються Духовним управлінням мусульман України, яке, як стверджують у регіональному меджлісі Кримських татар, належить до радикальної течії в суфізмі під назвою «хабашизм». Громади мусульман регіону, що не входять в ДУМУ, є співзасновниками Духовного управління мусульман Криму, створеного в листопаді 2016 року в Києві. Зараз у міністерстві культури України проходить процедура реєстрації нового Духовного управління мусульман Криму.
Рейтинг
0
0
Останні новини
На Одещині підлітки зруйнували на цвинтарі 38 пам’ятників | 21 березня 2017, 14:53 | Релігійна нетерпимість та вандалізм
В Єрусалимі завершили реставрацію Гробу Господнього | 21 березня 2017, 14:04 | Реставрація, збереження культурної спадщини
У Херсонській області побудують дві мечеті за кошти кримськотатарської діаспори Туреччини | 21 березня 2017, 13:15 | Іслам
Мусульмани в Україні зустрічають Новруз Байрам | 21 березня 2017, 12:15 | Релігійні свята і традиції
Тиждень протестантської культури в Одесі ледь не переріс в бійку: внутрішній конфлікт лютеран загострюється | 21 березня 2017, 11:29 | Лютерани
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
22 лютого 2017, 16:12 | Міжнародні відносини | 1 березня 2017, 16:12
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.