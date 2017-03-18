У Херсонській області побудують дві мечеті за кошти кримськотатарської діаспори Туреччини

Мусульманські громади в селах Партизани і Щасливцево Генічеського району Херсонської області побудують мечеті за кошти кримськотатарської діаспори Туреччини. Про це повідомляє Крим.Реалії, посилаючись на слова заступника голови Генічеської районної держадміністрації Гульнари Бекірової.

«Землі виділили під дві мечеті. Це села Щасливцеве і Партизани. Оформили їхнє цільове призначення. Приїжджали кілька разів наші дернеки (об'єднання, земляцтва кримських татар Туреччини – КР)», – сказала вона.

За словами Бекірової, після зустрічей представників діаспори з місцевими кримськими татарами підтвердили рішення про фінансування будівництва мечетей. Проекти будівництва та кошторису будуть готові до кінця березня.

«Хабашити (представники ДУМУ – КР) проти будівництва мечетей. Важко зрозуміти, чому мусульмани можуть бути проти будівництва будинку молитви одновірців», – додав активіст регіонального меджлісу кримських татар Наріман Аблязов.

За словами голови регіонального меджлісу кримських татар Ленура Люманова, визначена компанія-підрядник на виготовлення проектної документації для будівництва мечетей – це виробничий кооператив «Таврія».

Рішення про будівництво мечетей на кошти, пожертвувані вихідцями з Криму, які проживають в Туреччині, ухвалили у січні 2016 року на засіданні виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, що проходив у Генічеську.

В Генічеському районі в трьох селищах з чотирьох, де компактно проживають кримські татари, приміщення для молитви контролюються Духовним управлінням мусульман України, яке, як стверджують у регіональному меджлісі Кримських татар, належить до радикальної течії в суфізмі під назвою «хабашизм». Громади мусульман регіону, що не входять в ДУМУ, є співзасновниками Духовного управління мусульман Криму, створеного в листопаді 2016 року в Києві. Зараз у міністерстві культури України проходить процедура реєстрації нового Духовного управління мусульман Криму.