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Муфтій Саїд Ісмагілов піддав різкій критиці рішення суду ЄС щодо заборони хіджабів на роботі
15 березня 2017, 10:56 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
Лідер Духовного управління мусульман України "Умма" муфтій Саїд Ісмагілов розкритикував нещодавнє рішення суду ЄС про те, що європейські роботодавці мають право забороняти співробітникам вдягати хустину (у мусульманському випадку вона має назву хіджаб) на робочому місці.
«Жіноча хустина – хіджаб, це не релігійний символ, це не символіка, це – одяг. Просто одяг! Хто вирішив, на яких підставах, що хустка це релігійний символ? Я бачу, що європейські мусульмани невірно побудували захист на судовому процесі. Потрібно було доводити, що хустина не є релігійною символікою, і це дійсно так», – написав муфтій Ісмагілов на своїй сторінці у facebook.
«Якщо хустина це "релігійна символіка", тоді й спідниця жінки, і мої штани, і моя сорочка є релігійним символом, і роботодавець може вимагати їх зняти?», – наголосив муфтій.
За словами Саїда Ісмагілова, «секулярна ідеологія все щільніше тисне на права людини, на права жінки».
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.