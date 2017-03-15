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Європейський суд визнав законною заборону хіджабів на роботі
15 березня 2017, 10:35 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
Європейські роботодавці мають право забороняти співробітницям носити мусульманські хустки на робочому місці. Таке рішення ухвалив Європейський суд у Люксембурзі, вища судова інстанція Євросоюзу.
Це перше його рішення щодо демонстрації релігійних символів на робочому місці. Оскарженню воно не підлягає.
"Запровадження внутрішнього розпорядку, який забороняє носіння видимих атрибутів, що висловлюють політичні, релігійні або філософські погляди, не є прямою дискримінацією", - йдеться в рішенні суду.
При цьому, якщо в компанії немає заборони на носіння релігійних атрибутів, то потурання клієнтам, які не бажають, щоб їх обслуговували працівники в хіджабах, вже буде дискримінацією з боку роботодавця, постановив суд.
Як повідомляє ВВС-Україна, приводом для судового розгляду став позов бельгійки Саміри Ашбіти, яка працювала секретарем в одній з місцевих компаній, поки її не звільнили через появу на роботі у мусульманській хустці. Ашбіта вважає, що її права порушили і подала позов.
У деяких європейських країнах у громадських місцях заборонено мусульманський одяг, який закриває обличчя. У минулому році у Франції заборонили закриті купальники "буркіні".
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