У Києві завершився індійський фестиваль з "парадом древніх богів"

9 серпня 2017, 10:43 | Східні релігії | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 3 по 7 серпня в Києві на Трухановому острові в рамках фестивалю Vedalife розгорнулось маленьке індійське  містечко. Девіз фестивалю - "Віддавати вище, ніж брати": тут дарують один одному подарунки і щедро пригощають гостей, повідомляє "Релігія в Україні".

Серед активностей фестивалю були зустрічі з духовними вчителями, йога-марафони на березі Дніпра, прогулянка і свято на теплоходах із зірковими гостями фестивалю, кулінарні майстер-класи та лекції щодо здорового харчування.

А також "парад стародавніх індійських богів", участь у справжньому ведичномувесіллі, танцювальні майстер-класи та навчання азам аюрведи, астрології і психології. Гостей також навчали грати на екзотичних інструментах.

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теги до статті:Індуїзм
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