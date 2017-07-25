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У Миколаєві кришнаїти провели "свято колісниць"
26 липня 2017, 10:43 | Східні релігії | 0 | | Код для блогу | |
У Миколаєві, в Каштановому сквері, кришнаїти провели "свято колісниць" – це старовинне індійське свято "Ратха-ятра".
На головній вулиці стояла велика колісниця, прикрашена квітами й портретом індійського вчителя, повідомляє видання "Новости N".
У сквері проходив концерт індійських пісень і танців. Миколаївцям продавали різні традиційні індійські ласощі. Також городяни мали можливість прикрасити руки малюнками хною і придбати духовну літературу.
Після концерту кришнаїти потягнули колісницю в бік Центрального проспекту, вони зупинялися на початку кожного кварталу й влаштовували танці з піснями.
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