Буддисти хочуть створити свою криптовалюту «Дану»

15 серпня 2017, 14:36 | Буддизм | 0 |   | Код для блогу |  | 

Американські буддисти хочуть запустити свою криптовалюту, яку можна буде отримувати за медитації та проповіді. Як повідомляють "УНІАН-релігії" з посиланням на портал "World Religion News", цю ідею запропонували учасники спільноти Lotos Network.

Валюта буде використовувати технологію блокчейна. Основою для валюти стануть біткоїн та етеріум. "У неї (валюти - ред.) навіть є ім'я - "Дана". Це слово означає "щедрість". Спільнота Lotos вважає, що це філософська основа, яка може бути використана для створення економіки, незалежної від матеріалістичних примх стандартних валют", - йдеться в статті.

Основою економіки криптовалюти стануть так звані монети карми. Їх будуть отримувати за добрі справи, проповіді й медитацію. Творці хочуть за допомогою криптовалюти втілити основні принципи поняття "Буддійська економіка", введеного в 1955 році економістом Ернстом Шумахером.

Згідно з теорією, такий тип економіки пропонує максимальне благополуччя при мінімальному споживанні.

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    • enzian | 15 серпня 2017, 19:21

      Повідомлення про цю юродиву стають дедалі смішнішими.

    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 19:00

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    • анатолій дутчак | 15 серпня 2017, 18:44

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      И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне, Матфея 10, 28

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