У Києві пройшов круглий стіл з тенденцій розвитку буддизму за участю китайської делегації

26 травня 2017, 12:53 | Буддизм | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Інституті філософії Сковороди НАН України 22 травня відбувся круглий стіл на тему "Сучасні тенденції розвитку буддизму в світі і в Україні". Цей захід став частиною програми візиту китайської делегації в рамках тибетського культурного обміну до Києва.

У круглому столі взяли участь близько 30 представників наукових і релігійних кіл Українита Китаю.

"У багатьох країнах Заходу є інтерес до традицій тибетського буддизму, але в той же самий час існують певні упередження або невірні тлумачення джерел цієї культури. Тому ми і направили в Україну делегацію з культурного обміну, щоб провести дискусії / про специфіку тибетського буддизму /", - заявив кор. Сіньхуа, глава китайської делегації Чжен Дуй.

У свою чергу президент Української асоціації релігієзнавців Анатолій Колодний висловив упевненість в тому, що вивчення буддизму сприятиме духовному розвитку українців. "З буддизму народ України може почерпнути ту толерантність, яка існує по відношенню до будь-якої людини - з іншими поглядами, з іншим способом життя. Таке доброзичливе ставлення мало б бути і у послідовників інших релігій", - зазначив А. Колодний.

Буддизм почав поширюватися в Україні наприкінці 80-х років минулого століття. У 1991 році на сході країни були зареєстровані перші три буддійські громади. В даний час по всій Україні діє близько 100 таких релігійних об'єднань, а сукупне число послідовників буддизму оцінюється в 5 тис. чоловік. Про це інформує CRIonline.

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теги до статті:Анатолій Колодний,Буддизм,Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,Олександр Саган,Чжен Дуй
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Останні коментарі

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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