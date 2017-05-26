- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Києві пройшов круглий стіл з тенденцій розвитку буддизму за участю китайської делегації
26 травня 2017, 12:53 | Буддизм | 0 | | Код для блогу | |
В Інституті філософії Сковороди НАН України 22 травня відбувся круглий стіл на тему "Сучасні тенденції розвитку буддизму в світі і в Україні". Цей захід став частиною програми візиту китайської делегації в рамках тибетського культурного обміну до Києва.
У круглому столі взяли участь близько 30 представників наукових і релігійних кіл Українита Китаю.
"У багатьох країнах Заходу є інтерес до традицій тибетського буддизму, але в той же самий час існують певні упередження або невірні тлумачення джерел цієї культури. Тому ми і направили в Україну делегацію з культурного обміну, щоб провести дискусії / про специфіку тибетського буддизму /", - заявив кор. Сіньхуа, глава китайської делегації Чжен Дуй.
У свою чергу президент Української асоціації релігієзнавців Анатолій Колодний висловив упевненість в тому, що вивчення буддизму сприятиме духовному розвитку українців. "З буддизму народ України може почерпнути ту толерантність, яка існує по відношенню до будь-якої людини - з іншими поглядами, з іншим способом життя. Таке доброзичливе ставлення мало б бути і у послідовників інших релігій", - зазначив А. Колодний.
Буддизм почав поширюватися в Україні наприкінці 80-х років минулого століття. У 1991 році на сході країни були зареєстровані перші три буддійські громади. В даний час по всій Україні діє близько 100 таких релігійних об'єднань, а сукупне число послідовників буддизму оцінюється в 5 тис. чоловік. Про це інформує CRIonline.
Рейтинг
0
0
Останні новини
В УПЦ (МП) заявили про акт вандалізму у храмі на Волині | 26 травня 2017, 14:47 | Релігійна нетерпимість та вандалізм
В Єгипті обстріляли автобуси з паломниками: 23 загиблих | 26 травня 2017, 13:56 | Світові
Головний рабин Києва та Мінсоцполітики обговорили співпрацю в сегменті гуманітарної допомоги | 26 травня 2017, 13:43 | Державно-конфесійні стосунки
На Вінниччині у руїнах старої козацької церкви знайшли чудотворну ікону | 26 травня 2017, 13:07 | Реставрація, збереження культурної спадщини
У Києві пройшов круглий стіл з тенденцій розвитку буддизму за участю китайської делегації | 26 травня 2017, 12:53 | Буддизм
Останні коментарі
Любите читать? Тогда https://bookinist.com.ua/ - это то, что вам надо
Если вы любите читать, советую удобный прайс-агрегатор - https://bookinist.com.ua/
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе