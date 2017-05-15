Буддисти скаржаться, що "Український дім" зірвав проведення Днів буддійської культури

Державне підприємство “Український дім” 11 травня цього року відмовило буддійським організаціям у проведенні Дня Будди (Весак) та Днів буддійської культури, порушивши підписаний договір за день до початку. Таким чином більшість заходів Днів були зірвані, плани організаторів та учасників заходів були порушені.

Адміністрація “Українського дому” навіть не надала чіткої причини відмови. Буддисти вважають це неприйнятною для цивілізованої країни практикою та подають в суд про відшкодування збитків, а також терміново розшукують нову локацію для проведення всіх заходів Днів.

Релігійний центр українського об'єднання буддистів Діамантового шляху лінії Карма Каг’ю спільно з культурно-мистецькою виставкою “Скарб Тибету” та благодійним фондом “Жива традиція” домовилися 26 квітня 2017 року з державним підприємством “Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український дім” про проведення святкування Дня Просвітлення Будди та Днів буддійської культури в приміщенні “Українського дому”, про що було укладено і належним чином підписано договір.

Згідно з договором, День Будди (Весак), який відзначається в цілому світі згідно резолюції ООН з 1999 року, мав бути відзначений 11 травня, а заходи Днів буддійської культури - культурно-мистецька виставка “Скарб Тибету”, лекції, майстер-класи, круглий стіл - з 11 по 28 травня.

Проте за один день до 11 травня адміністрація “Українського дому” почала вести розмови про те, що, можливо, ці заходи не відбудуться в зв’язку з проведенням інших важливіших заходів, і що всі виставки будуть закриті і ніхто не зможе орендувати локацій. Проте з часом виявилося, що всі інші виставки працюють, і у всіх є можливість орендувати зали “Українського дому”, проте День Будди (Весак) та Дні буддійської культури не можуть відбутися в обумовлені договором терміни та на зафіксованих умовах.

11 травня вранці адміністрація “Українського дому” без пояснення причин кінцево відмовила в проведенні святкування Дня Будди (Весак) та змусила буддійську спільноту Києва термінового шукати іншу локацію. Таке місце було знайдено і київські послідовники буддизму відзначили найбільше свято цієї світової релігії спільною медитацією, символічним запаленням свічок перед статуєю Будди та побажаннями миру і співчуття в Україні та в цілому світі.

Як повідомив РІСУ Олександр Рибін, виконавчий секретар Релігійного центру українського об’єднання буддистів Діамантового шляху лінії Карма Каг’ю, цей центр, виставка “Скарб Тибету” та благодійний фонд “Жива традиція” обурені такою поведінкою адміністрації ДП “Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український дім” та будуть вимагати компенсації завданих збитків у суді. Організатори Днів буддійської культури проведуть частину заходів і продовжують шукати локацію для організації культурно-мистецької виставки “Скарб Тибету”.

Довідка:

Релігійний центр Карма Каг’ю знаходиться під духовним керівництвом Його Святості Г'ялва Кармапи XVII Тхає Дордже та скеровується Ламою Оле Нідалом. Об’єднання на сьогодні є найбільшою буддійською організацією в Україні: до її складу входять 15 буддійських центрів та медитаційних груп з більшості обласних центрів України. Центр є частиною міжнародної спільноти буддистів традиції Карма Каг’ю. В цьому році Об'єднання відзначає 26-ту річницю з часів першого візиту Лами Оле Нідала в Україну, з якого почалась історія буддизму Діамантового шляху в нашій країні.

Виставка буддійського мистецтва «Скарб Тибету» налічує понад 470 експонатів, що демонструють красу та глибину буддійських символів, втілених в живопису, скульптурі та різноманітних виробах. Цього року буде представлено близько 30 нових експонатів виставки. Організатори виставки збирають унікальні зразки по усьому світу вже понад 12 років. Експонати є оригінальними витворами буддійського мистецтва, багато з них мають довгу історію та використовувались у храмах та монастирях Індії, Тибету, Китаю та багатьох інших буддійських країн.

Благодійний фонд «Жива традиція»

Заснований в 2005 році з метою розвитку культурних та духовних зв’язків між жителями України і країн Східної Азії. Фонд бере участь в організації та підтримці заходів, спрямованих на зміцнення дружби і взаєморозуміння між народами та покликаних допомагати збереженню пронизаних глибокою філософією, самобутніх і унікальних, традицій Сходу.