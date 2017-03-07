Bиставку унікальних святинь буддизму XVIII - XX століть презентують у Мінську

Приватна колекція буддистського сакрального мистецтва — бронзові скульптури і живописні ікони XVIII - XX століть, дивом вціліла в часи релігійних гонінь, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на sputnik Білорусь.

"Невипадково назва виставки "Шлях до Шамбали" супроводжується слоганом "Ікони буддизму з вогню комунізму".

Виставка показує сакральне буддистське мистецтво, а "вогонь комунізму" — це натяк на те, що предмети практично за щасливою випадковістю були врятовані від знищення під час гонінь на буддизм у XX столітті з боку радянської влади", — розповів науковий співробітник Національного художнього музею, сходознавець Микита Монич.

Керівник галереї "Дім картин" Ольга Кліп додала: "Нинішнє досягнення галереї полягає в тому, що тепер Мінськ може побачити приватну колекцію. Вона формувалася протягом 30-ти років. Але перш ніж потрапити в Бурятію, а потім в руки приватного колекціонера — пана Висоцького, багато експонатів побували в Монголії, Китаї, Непалі, Тибеті. Це дійсно дуже широкий географічний ареал. І зараз зібрані разом, вони постали перед мінськими глядачами". Крім скульптури, на виставці "Шлях до Шамбали", представлено і живопис — так звані "буддистські тангки".

Багато зображень не просто намолені, місцями вони окурені димом буддистських храмів. На думку кураторів, цей наліт якраз і передає глибину століть. "Ікони буддизму — це не метафора, це дійсно сакральні зображення, які створювалися за не менш вивіреним канонами, ніж близький нам православний іконопис", — уточнив Микита Монич.

Виставка "Шлях до Шамбали" в Будинку картин працює в Мінську до 16 квітня.