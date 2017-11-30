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Синод УПЦ КП на найближчому засіданні розгляне бажання РПЦ вести діалог, - заява УПЦ КП
1 грудня 2017, 10:00 | УПЦ КП | 1 | | Код для блогу | |
Офіційний сайт УПЦ КП поширив заяву Прес-центру Київської Патріархії щодо діалогу з РПЦ.
Як наголошують в УПЦ КП, безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між Помісними Церквами.
«У Київському Патріархаті вітають бажання з боку Московського Патріархату вести діалог. Однак метою такого діалогу не може бути ані «покаяння» перед РПЦ, ані адміністративне приєднання до неї у будь-якій формі. Єдиною кінцевою метою такого діалогу УПЦ КП бачить виключно визнання автокефалії Помісної УПЦ, Київського Патріархату, та об‘єднання українського православ‘я», - сказано у заяві.
Як наголошують в УПЦ КП, «головною перешкодою для РПЦ є її власні рішення щодо «зняття сану» (1992 р.) та «анафематствування» (1997 р.), які Московський Патріархат безпідставно і неканонічно застосував до Патріарха Філарета». Тому першим кроком для встановлення відносин між двома Помісними Церквами мало стати рішення Архиєрейського Собору РПЦ про «визнання небувшими» вказаних рішень щодо Патріарха Філарета - так само, яке це раніше було зроблено РПЦ задля діалогу з РПЦЗ та із старообрядцями (визання небувшими анафем на старі обряди).
Як сказано у заяві УПЦ КП, наслідком такого рішення мало стати створення передумов для визнання Російською Церквою автокефалії Помісної Української Православної Церкви і об‘єднання українського православ‘я навколо Київського Патріаршого Престолу - що є і завжди було єдиною метою діалогу УПЦ КП з Московським Патріархатом. Тому, наголошують УПЦ КП, Патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені та за дорученням Патріарха Кирила, надіслав до нього лист. В цьому листі були враховані побажання з боку Московського Патріархату «обійти гострі кути» для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі «зберегти лице».
У цьому листі до РПЦ, акцентують в УПЦ КП, Патріарх Філарет не просить, а закликає своїх адресатів визнати від початку недійсними ті рішення, які Московському Патріархату заважають відновити молитовну єдність з Помісною УПЦ - Київським Патріархатом.
Після такого рішення Патріарх Філарет висловлює сподівання на рішення РПЦ визнати автокефалію УПЦ.
Для того, щоб ніщо не стояло на перешкоді діалогу, стверджують в УПЦ КП, Патріарх Філарет звернувся зі словами про прощення, адже «прощаємо і просимо прощення» - дієва формула примирення, яка не раз довела свою відповідніст».
У заяві УПЦ КП наголошено, що Патріарх Філарет ніколи не визнавав, не визнає і не буде визнавати себе винним у розколі, а тому не має підстави в цьому каятися. Навпаки, акцентують в УПЦ КП, провина розділення Православ‘я в Україні лежить на організаторах так званого «Харківського собору», які повинні були би визнати це і покаятися у вчиненому порушенні церковних канонів.
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- 1 грудня 2017, 10:17| Коментувати коментар
Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом...
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- 1 грудня 2017, 11:26
Что вы все фантазируете? Вас послушать, так уже и "упц кп" готовы признать, и вообще Кирилл скоро присоединит РПЦ к "упц кп" на правах младшего брата и попросится к Денисенко в |
- 1 грудня 2017, 10:17
Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом... |
- 1 грудня 2017, 10:12
Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто |
- 1 грудня 2017, 09:55
"5 колона" - вона і є "5 колона". Що світська, що "канонічно"-церковна... |
- 1 грудня 2017, 09:10
Здесь "с пеной у рта", т. е. в ОЧЕРЕДНОМ приступе невероятной злобы и ненависти, беснуется никто иной, как "комментатор" под ником "Михаил"! |
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