Синод УПЦ КП на найближчому засіданні розгляне бажання РПЦ вести діалог, - заява УПЦ КП

1 грудня 2017, 10:00 | УПЦ КП | 1 |   | Код для блогу |  | 

Офіційний сайт УПЦ КП поширив заяву Прес-центру Київської Патріархії щодо діалогу з РПЦ.

Як наголошують в УПЦ КП, безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між Помісними Церквами.

«У Київському Патріархаті вітають бажання з боку Московського Патріархату вести діалог. Однак метою такого діалогу не може бути ані «покаяння» перед РПЦ, ані адміністративне приєднання до неї у будь-якій формі. Єдиною кінцевою метою такого діалогу УПЦ КП бачить виключно визнання автокефалії Помісної УПЦ, Київського Патріархату, та об‘єднання українського православ‘я», - сказано у заяві.

Як наголошують в УПЦ КП, «головною перешкодою для РПЦ є її власні рішення щодо «зняття сану» (1992 р.) та «анафематствування» (1997 р.), які Московський Патріархат безпідставно і неканонічно застосував до Патріарха Філарета». Тому першим кроком для встановлення відносин між двома Помісними Церквами мало стати рішення Архиєрейського Собору РПЦ про «визнання небувшими» вказаних рішень щодо Патріарха Філарета - так само, яке це раніше було зроблено РПЦ задля діалогу з РПЦЗ та із старообрядцями (визання небувшими анафем на старі обряди).

Як сказано у заяві УПЦ КП, наслідком такого рішення мало стати створення передумов для визнання Російською Церквою автокефалії Помісної Української Православної Церкви і об‘єднання українського православ‘я навколо Київського Патріаршого Престолу - що є і завжди було єдиною метою діалогу УПЦ КП з Московським Патріархатом. Тому, наголошують  УПЦ КП, Патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені та за дорученням Патріарха Кирила, надіслав до нього лист. В цьому листі були враховані побажання з боку Московського Патріархату «обійти гострі кути» для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі «зберегти лице».

У цьому листі до РПЦ, акцентують в УПЦ КП, Патріарх Філарет не просить, а закликає своїх адресатів визнати від початку недійсними ті рішення, які Московському Патріархату заважають відновити молитовну єдність з Помісною УПЦ - Київським Патріархатом.

Після такого рішення Патріарх Філарет висловлює сподівання на рішення РПЦ визнати автокефалію УПЦ.

Для того, щоб ніщо не стояло на перешкоді діалогу, стверджують в УПЦ КП, Патріарх Філарет звернувся зі словами про прощення, адже «прощаємо і просимо прощення» - дієва формула примирення, яка не раз довела свою відповідніст».

У заяві УПЦ КП наголошено, що Патріарх Філарет ніколи не визнавав, не визнає і не буде визнавати себе винним у розколі,  а тому не має підстави в цьому каятися. Навпаки, акцентують в УПЦ КП, провина розділення Православ‘я в Україні лежить на організаторах так званого «Харківського собору», які повинні були би визнати це і покаятися у вчиненому порушенні церковних канонів.

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теги до статті:Стосунки між УПЦ КП і РПЦ
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 10:17
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    Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом...

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Останні коментарі

  • Михаил | 1 грудня 2017, 11:26

    Что вы все фантазируете? Вас послушать, так уже и "упц кп" готовы признать, и вообще Кирилл скоро присоединит РПЦ к "упц кп" на правах младшего брата и попросится к Денисенко в

  • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 10:17

    Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом...

  • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 10:12

    Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто

  • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 09:55

    "5 колона" - вона і є "5 колона". Що світська, що "канонічно"-церковна...

  • velovs@ukr.net | 1 грудня 2017, 09:10

    Здесь "с пеной у рта", т. е. в ОЧЕРЕДНОМ приступе невероятной злобы и ненависти, беснуется никто иной, как "комментатор" под ником "Михаил"!

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