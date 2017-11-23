УПЦ КП нагородила пластунів, які боронили Україну в АТО

30 пластунів, які боронили Україну у зоні АТО, отримали відзнаку Української Православної Церкви Київського Патріархату. Нагородження відбувалося під час Пластового конгресу.

На Пластовий конгрес з'їхалися майже сотня учасників. Медалі, що їх започаткувала у 2014 році УПЦ КП, отримали пластуни, які брали участь у бойових діях та активно займалися волонтерською діяльністю. Про це інформує 5 канал.

Старший пластун із Рівного Тарас Давидюк нині військовослужбовець ЗСУ. Колишній журналіст газети з початком війни вирішив поїхати на фронт добровольцем.

"Ще зі шкільних років займаюсь патріотичним вихованням молоді, вів пластовий гурток, організовував табори, акції, для мене поняття Україна - це не щось ефемерне, це конкретне і люди з нашими переконаннями масово йшли в добровольчі батальйони. Я вибрав "Гарпун", тому що там були пластуни", - розповідає Тарас.

25-річний Андрій Стрілець також служив у "Гарпуні". У березні 2014-го, наступного дня після власного весілля, долучився до друзів із пластового куреня вже на передовій.

"Мене надихнули піти ті пластуни, які вже були на фронті у той час. І я розумів, що все. Далі так не можна, не можна сидіти. В України зараз немає війська, не має кому обороняти", - говорить Андрій.

Добробати "Гарпун" та "Київ-2" були сформовані здебільшого з пластунів-добровольців. Вони помітно відрізнялися з-поміж інших підрозділів підготовкою та організацією особового складу.

За жертовність та любов до України Українська Православна Церква Київського Патріархату нагородила майже три десятки пластунів, які брали участь у бойових діях та займалися волонтерською діяльністю на передовій.

Для старших пластунів медаль є знаковою. Хтось присвячує нагороду загиблим побратимам, а дехто згадує, наскільки віра важлива у час боротьби.