Патріарх Філарет у Дніпрі розповів про дві головні біди України

Дві біди України – війна та корупція, і з Божою допомогою то треба подолати, — про це заявив Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час відвідин Дніпра. До міста від приїхав, аби освятити новозбудований храм на честь Ікони Божої Матері «Несподівана радість», — повідомляє власкор РІСУ Софія Богуцька.

Церкву спорудили поруч з приміщенням управління єпархії УПЦ КП на вулиці Січових Стрільців, 3-а. Її збудували коштом меценатів протягом одного року. І нині це єдиний новозбудований храм УПЦ КП у середмісті Дніпра. Сьогодні Патріарх Філарет відправив кількагодинну урочисту Службу. Послухати її прийшло понад тисячу вірян. Невелике приміщення храму не змогло умістити усіх бажаючих відвідати чин освячення. Тому для зручності на вулиці встановили два пересувних екрани для трансляції.

Опісля Літургії Предстоятель УПЦ КП звернувся до вірян. Він зауважив, що війна у нашій країні закінчиться тоді, коли ми духовно відродимося. «Бог допускає зло для того, щоб привести нас до кращого. І добро, врешті-решт, переможе. Росія напала на нас. Але ми не хочемо, щоб страждав ані український, ані російський народ. Для нас радістю є мир на нашій землі. І злодіїв Господь покарає!», — підсумував Святіший Філарет, завершуючи свою промову.

Крім того, архиєрей зазначив, що Дніпро і область відіграли велику роль в тому, що агресор не просунувся далі Україною. На знак поваги, учора він нагородив 25 місцевих волонтерів церковними відзнаками.

Нині він вчергове попросив людей бути щирими та уважними один до одного. «Патріотизм український ми бачимо, а Путін не бачив цього патріотизму – розраховував на те, що його армія сильніша за українську, а не розраховував на наш дух український – козацький дух. Тому ми і перемагаємо! І я бажаю, щоб Господь і надалі надихав через Церкву наш народ, на добрі справи, на захист Вітчизни і на подолання недоліків. Бо ми маємо ще один недолік – корупція. Оце наш другий, якого нам треба подолати».

За благословенням до Святішого Патріарха Філарета прийшли українські воїни та матері, сини яких вважаються безвісти зниклими. 18-ро жінок спеціально приїхали із Кривого Рогу. Одна із них - Тетяна Золотаренко, востаннє говорила із сином Русланом ще 25 серпня 2014 року. Тоді його 40-й батальйон «Кривбас» був під Старобешевим на Донеччині і перестав виходити на зв’язок після так званого Іловайського казана. Цьогоріч Руслану мало би виповнитися 36-ть років і матір впевнена – її син у полоні. Адже жінка здала ДНК-тест і досі за ним немає співпадінь серед знайдених протягом останніх років останків українських військовиків. «Ми неодноразово приїжджали до Філарета у Київ, щоб він нас поблагословив. Оце кожен рік намагаємося. Тепер от приїхали ближче. Молимося за спасіння наших дітей і скоріше повернення додому. Дуже задоволені, що українських церков стає більше», — зазначила Тетяна Золотаренко.

Також нині Патріарх Філарет офіційно відкрив увесь єпархіальний комплекс УПЦ КП у Дніпрі, який назвали «Українським подвір’ям». Тут уже працює недільна школа для дітей.