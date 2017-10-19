У Києві відбулося засідання Синоду УПЦ КП

22 жовтня 2017, 09:54 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

21 жовтня 2017 року у Синодальній залі Київської Патріархії відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, під головуванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Про це повідомля сайт Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ КП.

Серед постійних членів Синоду у його роботі бере участь очільник Львівської єпархії митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.

Постійними членами Священного Синоду є: Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ Вишгородський Агапіт.

Для участі у роботі Синоду на 2017 рік запрошені: архиєпископ Вінницький і Брацлавський Михаїл, єпископ Коломийський і Косівський Юліан, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан.

 

Система Orphus
теги до статті:Синод УПЦ КП
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 22 жовтня 2017, 11:40

      И так всегда: говоришь ему: осторожно!!!! НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ, а он: да ну её, пускай горит, у меня всё равно руки заняты, по локоть в крови!!!!!!

    • Василий Петров | 22 жовтня 2017, 11:36

      Повеяло могильным холодом репрессий 37-го???? Теперь становится понятным зачем был нужен весь этот ЛЕНИНОПАД: вместо большевика к нам пришёл АКТИВИСТ, который уже намного лучше знает, где находится

    • Стефан | 22 жовтня 2017, 01:52

      Каждый воюющий за Украину воюет за правду и справедливость против врагов рода человеческого попирающих разум, человечность и доброту, заповеданные Христом.

    • Михаил | 22 жовтня 2017, 00:35

      Автокефалия, т.е. полная независимость кому? Если для т.н. "упц кп", то она и так полностью независима, никому не подчиняется и даже имеет своего якобы "патриарха" - высший сан

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 23:11

      Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, Матфея 6:21. Итак, дела милости творимые нами бесплатно и без всякой выгоды для СЕБЯ и есть как сокровище наше. А теперь спросим себя, какое же

    Популярні статті місяця