У Києві відбулося засідання Синоду УПЦ КП

21 жовтня 2017 року у Синодальній залі Київської Патріархії відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, під головуванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Про це повідомля сайт Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ КП.

Серед постійних членів Синоду у його роботі бере участь очільник Львівської єпархії митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.

Постійними членами Священного Синоду є: Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ Вишгородський Агапіт.

Для участі у роботі Синоду на 2017 рік запрошені: архиєпископ Вінницький і Брацлавський Михаїл, єпископ Коломийський і Косівський Юліан, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан.