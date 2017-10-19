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У Києві відбулося засідання Синоду УПЦ КП
22 жовтня 2017, 09:54 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
21 жовтня 2017 року у Синодальній залі Київської Патріархії відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, під головуванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Про це повідомля сайт Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ КП.
Серед постійних членів Синоду у його роботі бере участь очільник Львівської єпархії митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.
Постійними членами Священного Синоду є: Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ Вишгородський Агапіт.
Для участі у роботі Синоду на 2017 рік запрошені: архиєпископ Вінницький і Брацлавський Михаїл, єпископ Коломийський і Косівський Юліан, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан.
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