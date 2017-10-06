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Вінницю відвідав Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
7 жовтня 2017, 11:33 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Розпочався візит Патріарха Філарета до Вінниці із відвідин штабу Повітряних Сил ЗСУ, де відбулась робоча зустріч з командуванням та особовим складом Повітряних Сил Збройних сил України. Також Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату взяв участь в покладанні вінків та квітів до комплексу «Вшанування пам’яті захисників Вітчизни». Про це 6 жовтня повідомила "Моя Вінниця".
За участі Патріарха відбулось закладання наріжного каменю на місці будівництва храму, освячення бойового прапору тощо.
Також предстоятель УПЦ КП Філарет зустрівся із головою облдержадміністрації Валерієм Коровієм, головою обласної ради Анатолієм Олійником та Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим.
Говорили про широкий спектр питань. Торкнулись економічного розвитку країни, про історію нашої держави, і як незалежна церква впливає на збереження незалежності всієї держави.
«Переконаний, що в Україні буде єдина церква. Тому що держава розуміє, що та інша православна церква – це п’ята колона. І поки так буде, держава буде в небезпеці. Церква повинна бути незалежна від центрів управління, які знаходяться в інших державах», - сказав Патріарх Філарет, говорячи про сьогоднішню ситуацію в державі.
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