На Волині відзначають 400-річчя Луцького братства

28 вересня 2017, 16:25 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Волині розпочався цикл заходів з нагоди 400-річного ювілею Луцького Хрестовоздвиженського братства Про це інформує  IA ZIK.

Розпочалося святкування з урочистої академії у Волинській православній богословській академії УПЦ КП. Передувала події хресна хода від Хресто-Воздвиженської церкви до Свято-Троїцького кафедрального собору.

Голова Волинського крайового братства св. ап. Андрія Первозваного Андрій Бондарчук коротко зупинився на історії організації та подякував усім, хто прийшов разом з братчиками відсвяткувати цей ювілей.

А перший заступник Луцькго міського голови Григорій Недопад додав, що з міського бюджету виділили кошти на ремонт фасаду приміщення на вулиці Кондзелевича, 5, де знаходиться братство.

«У наступних роках ми вишуковуватимемо кошти, аби привести приміщення до належного вигляду», – сказав він.

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теги до статті:Луцьке братство
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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