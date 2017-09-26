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На Волині відзначають 400-річчя Луцького братства
28 вересня 2017, 16:25 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
На Волині розпочався цикл заходів з нагоди 400-річного ювілею Луцького Хрестовоздвиженського братства Про це інформує IA ZIK.
Розпочалося святкування з урочистої академії у Волинській православній богословській академії УПЦ КП. Передувала події хресна хода від Хресто-Воздвиженської церкви до Свято-Троїцького кафедрального собору.
Голова Волинського крайового братства св. ап. Андрія Первозваного Андрій Бондарчук коротко зупинився на історії організації та подякував усім, хто прийшов разом з братчиками відсвяткувати цей ювілей.
А перший заступник Луцькго міського голови Григорій Недопад додав, що з міського бюджету виділили кошти на ремонт фасаду приміщення на вулиці Кондзелевича, 5, де знаходиться братство.
«У наступних роках ми вишуковуватимемо кошти, аби привести приміщення до належного вигляду», – сказав він.
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