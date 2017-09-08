- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх Філарет вшанував новітніх героїв на Личакові у Львові
13 вересня 2017, 13:52 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
12−14 вересня у Львові з першосвятительським візитом перебуває Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Мер Львова Андрій Садовий спільно з Патріархом Філаретом та Владикою Димитрієм сьогодні вшанували новітніх Героїв на Личаківському кладовищі, поклавши квіти, запаливши лампадки та помолившись біля могил загиблих Героїв АТО. Про це інформує «Високий замок».
Під час перебування у Львові Патріарх здійснить візит до Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та відвідає Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Також в рамках візиту відбудеться щорічна Всеукраїнська Патріарша проща до місця чудесного явлення Пресвятої Богородиці на Жовківщині.
Програма візиту:
13 вересня, середа:
– 10.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого на цілющому джерелі присілка Заглина (с. Монастирок, Жовківський р-н) в рамках щорічної Всеукраїнської Патріаршої прощі до місця чудесного явлення Пресвятої Богородиці. Виїзд від Свято-Покровського кафедрального собору (м. Львів, вул. Грушевського, 2) о 07.00 год.
14 вересня, четвер:
– 10.00 год. – Патріарх відвідає Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, де звершить молебень за викладачів та студентів з нагоди 70-річчя створення навчального закладу.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Домініканці відкрили у Харкові монастир | 13 вересня 2017, 14:04 | РКЦ в Україні |
Патріарх Філарет вшанував новітніх героїв на Личакові у Львові | 13 вересня 2017, 13:52 | УПЦ КП |
Капелан Ігор Петренко прокоментував своє затримання | 13 вересня 2017, 13:44 | Релігія і політика |
Глава УГКЦ на Форумі видавців презентуватиме книгу про життя і заповіт Патріарха Йосифа Сліпого | 13 вересня 2017, 13:10 | УГКЦ |
Виставкою «ікон» з мавпячими мордами зацікавилися правоохоронні органи | 13 вересня 2017, 12:56 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Останні коментарі
- 13 вересня 2017, 18:51
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё |
- 13 вересня 2017, 14:07
А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна |
- 13 вересня 2017, 10:04
Ну таке, крім якісних фото нічого по суті немає. Іван Зоря вже давно заробив собі репутації відносного правдивого спекулянта, тому подача занадто крихка для перевірки. Але фото якісні , гарна |
- 13 вересня 2017, 10:01
А хто такі КП? Справа тільки в тому що це псевдо Церква яку знають лише в Україні і ніяка Церква (ті що входять в сітове Православя) не визнають цю структуру. Тому так ставити питання недоречно. Хіба |
- 13 вересня 2017, 08:52
Матеріал який тиружує пані Тетяна більше схоже на білетристику, так як такі організації створюються людьми які іноді є вірянами. А в більшості випадків звичайні маргінали і приходячи до Церкви |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 9 вересня 2017, 12:22
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі