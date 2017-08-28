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Почесним громадянином Житомира став священик УПЦ КП
30 серпня 2017, 11:31 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Настоятелю Свято-Михайлівського собору (УПЦ КП) отцю Богдану Бойку присвоєно звання "Почесний громадянин міста Житомира". Відповідне рішення було прийняте на позачерговій сесії Житомирської міської ради сьогодні, 29 серпня, передає Depo.ua.
Перед голосуванням священнослужитель наголосив, що в разі присвоєння почесного звання, він розділить його з усіма борцями за українську автокефальну церкву та патріотами.
"Якщо ви присвоїте, то це не мені, а громаді, собору, тим викладачам недільної школи, тим всім людям, які стояли в 1990 році ще під храмом і хотіли, щоб була автокефальна церква, щоб була українська церква, щоб була Україна. Це не моя заслуга, я прийшов до тих людей, був разом з ними. На сьогоднішній день так вийшло, що я 26 років настоятель цього собору, і ця громада - ми разом працюємо на те, щоби ми мали сьогодні те, що маємо. І ця громада збирала кошти і ми відправили вже біля 2 мільйонів гривень на схід, і наші священики їздили на схід, і я в тому числі. Я тільки маленький гвинтик цієї великої громади", - о. сказав Богдан Бойко.
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