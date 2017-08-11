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У храмах УПЦ КП відбувся флешмоб, присвячний 95-й річниці Собору УАПЦ
14 серпня 2017, 09:23 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
З благословення Патріарха Філарета у різних храмах УПЦ Київського Патріархату відбувся Всеукраїнський музичний флешмоб «Соборне многоліття», присвячний 95-й річниці І Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української Автокефальної Православної Церкви, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.
Флешмоб проходив за участю архиєрейських та клиросних хорів і складався з двох хорових композицій - це духовний гімн «Боже Великий, Єдиний» та многоліття «Святу Православну Українську Церкву...» з Літургії Я. Яциневича.
Перший Всеукраїнський Собор відбувався з 14 по 30 жовтня 1921 року у Софії Київській. Він став особливою подією в українському духовному житті та сприяв появі нової музики, нових композицій, які увійшли до золотого фонду національної музичної культури і мистецтва.
З цієї нагоди Яків Яциневич (1869-1945), талановитий композитор і хоровий диригент, регент архиєрейського хору Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, написав Літургію, яку вважають вершиною української духовної музики ХХ століття.
За сприяння координатора музичної частини І Всеукраїнського Церковного Собору 1921 р. Кирила Стеценка (1882-1922), хор «Боже Великий, Єдиний» (муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського) широко почав звучати як духовний гімн України у новій актуальній версії «Молитва за Україну».
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