У храмах УПЦ КП відбувся флешмоб, присвячний 95-й річниці Собору УАПЦ

14 серпня 2017, 09:23 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

З благословення Патріарха Філарета у різних храмах УПЦ Київського Патріархату відбувся Всеукраїнський музичний флешмоб «Соборне многоліття»,  присвячний 95-й річниці І Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української Автокефальної Православної Церкви, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.

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Флешмоб проходив за участю архиєрейських та клиросних хорів і складався з двох хорових композицій - це духовний гімн «Боже Великий, Єдиний» та многоліття «Святу Православну Українську Церкву...» з Літургії  Я. Яциневича. 

Перший Всеукраїнський Собор відбувався з 14 по 30 жовтня 1921 року у Софії Київській. Він став особливою подією в українському духовному житті та сприяв появі нової музики, нових композицій, які увійшли до золотого фонду національної музичної культури і мистецтва.

З цієї нагоди Яків Яциневич (1869-1945), талановитий композитор і хоровий диригент, регент архиєрейського хору  Свято-Михайлівського Золотоверхого собору,  написав Літургію, яку вважають вершиною української духовної музики ХХ століття.

За сприяння координатора музичної частини І Всеукраїнського Церковного Собору 1921 р. Кирила Стеценка (1882-1922), хор «Боже Великий, Єдиний» (муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського) широко почав звучати як духовний гімн України у новій актуальній версії  «Молитва за Україну».

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теги до статті:Собор УАПЦ,УПЦ КП
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