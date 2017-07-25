У Луцьку митрополит УПЦ КП пропонує змінити дату святкування Дня міста

1 серпня 2017, 09:38 | УПЦ КП | 1 |   | Код для блогу |  | 

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл піддав критиці традицію святкування дня міста в обласному центрі 23 серпня. 

Обґрунтовував необхідність іншої дати для цього владика під час проповіді у 8-му неділю після П’ятдесятниці на завершення Божественної Літургії у кафедральному соборі Святої Трійці, - повідомили у прес-службі єпархії.

Архієрей нагадав, що покровителем Луцька є святитель Миколай Чудотворець. Його Церква особливо вшановує 19 грудня та 22 травня. Тож логічно було б відзначати день міста в котрийсь із цих днів. Тим більше, що 23 серпня в історії нічого видатного, пов’язаного з обласним центром, не відбулося.

Подібні непродумані або ж чужі традиції керуючий єпархією пояснює байдужістю людей до духовності та історії свого краю. Для прикладу архипастир розповів, як його привітали у день вшанування Казанської ікони Божої Матері, проте назвати дату свята Волинської ікони Богоматетрі не змогли. «То де ми живемо? – запитав владика. – В Казані чи на Волині?».

Підсумовуючи, митрополит закликав краян духовно зростати, пізнавати історію Волині, шанувати насамперед свої свята. Про це повідомляє Волинь Post.

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теги до статті:Михаїл (Зінкевич)
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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 1 серпня 2017, 09:53
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    Розумна пропозиція. Так само і у Львові - неучі зробили Днем міста празник Святого Юра, на честь покровителя катедрального храму львівської єпископії. У Львові празник має бути на Успення, оскількі такий патроцінімум мають три найдавніші церкви міста - українська, німецька, вірменська.

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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 1 серпня 2017, 09:53

    Розумна пропозиція. Так само і у Львові - неучі зробили Днем міста празник Святого Юра, на честь покровителя катедрального храму львівської єпископії. У Львові празник має бути на Успення, оскількі

  • Василий Петров | 31 липня 2017, 18:24

    Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет,

  • Василий Петров | 31 липня 2017, 17:16

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  • Василий Петров | 31 липня 2017, 16:44

    Если бы наши церкви были действительно христианскими как они себя декларируют, необходимости в таких законах никогда бы не было, т.к. христианская мораль более совершенна любого закона и не требует

  • enzian | 31 липня 2017, 15:53

    Москвославні помалу підуть у небуття як явище у міру зникнення умов їх існування в Україні, і тоді жодних грамот не знадобиться.

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