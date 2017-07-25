Синод УПЦ КП визначив зовнішній вектор діяльності цієї Церкви

Під головуванням Патріарха Філарета 27 липня відбулося засідання Синоду УПЦ КП. Синод заслухав діяльність цієї Церкви на міжнародній арені та ухвалив рішення щодо подальшої міжнародної та зовнішньо-церковної діяльності Київського Патріархату.

Так, Синод заслухав повідомлення митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія про візит Комісії Київського Патріархату для діалогу з Вселенським Патріархатом до Стамбулу (Туреччина) від 12 січня 2017 року.

Синод підкреслив, що Вселенський Патріархат зі сторони України має всі необхідні церковні та державні документи і звернення з питання визнання автокефалії Помісної Української Православної Церкви. Синод прийняв ухвалу: «Просити Матір-Церкву прискорити розгляд цього питання, яке вже понад 25 років потребує свого нагального вирішення».

Окремою темою на Синоді було обговорення співпраці з Європейськими інституціями як безпосередньо, так і у рамках діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Синод заслухав архиєпископа Чернігівського і Ніжинського, Представника Київського Патріархату при Європейських інституціях Євстратія (Зорю) про візити до Ради Європи (м. Страсбург, Франція), до Європейських інституцій у Брюсселі (Бельгія) , про участь у конференції ОБСЄ з питань релігійної свободи (м. Відень, Австрія).

Синод ухвалив:

1. Вважати корисним подальший розвиток співпраці з Європейськими інституціями.

2. Зазначити, що Київський Патріархат вкотре категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу з боку Московського Патріархату, Російської Федерації та їхніх однодумців у «захопленні храмів», кваліфікуючи ці звинувачення як частину російської гібридної агресії проти України.

3. Висловити глибоке занепокоєння тим, що на міжнародній арені представники Московського Патріархату в Україні продовжують безпідставно звинувачувати Українську державу та інші Церкви у «порушенні їхніх прав», одночасно зберігаючи повне мовчання щодо реальних численних фактів порушення прав віруючих на окупованих Росією українських територіях Криму і Донбасу. Такими однобічними та неправдивими заявами представники Церкви Московського Патріархату в Україні засвідчують свою солідарність з агресивною політикою Російської Федерації проти України.

4. Висловити подяку українським дипломатам в Австрії, Бельгії та Франції, усім іншим організаціям і особам, які сприяли у проведенні закордонних візитів Представника Київського Патріархату при Європейських інституціях в січні-липні 2017 р.

Синод УПЦ КП також висловив подяку Представництву фонду Конрада Аденауера в Україні, українським дипломатам та усім іншим організаціям і особам, які сприяли у проведенні візиту Патріарха Філарета до Європейського Парламенту, Ради Європи та Європейського суду з прав людини (м. Страсбург, Франція) у складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.