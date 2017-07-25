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Синод УПЦ КП визначив зовнішній вектор діяльності цієї Церкви
28 липня 2017, 14:05 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Під головуванням Патріарха Філарета 27 липня відбулося засідання Синоду УПЦ КП. Синод заслухав діяльність цієї Церкви на міжнародній арені та ухвалив рішення щодо подальшої міжнародної та зовнішньо-церковної діяльності Київського Патріархату.
Так, Синод заслухав повідомлення митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія про візит Комісії Київського Патріархату для діалогу з Вселенським Патріархатом до Стамбулу (Туреччина) від 12 січня 2017 року.
Синод підкреслив, що Вселенський Патріархат зі сторони України має всі необхідні церковні та державні документи і звернення з питання визнання автокефалії Помісної Української Православної Церкви. Синод прийняв ухвалу: «Просити Матір-Церкву прискорити розгляд цього питання, яке вже понад 25 років потребує свого нагального вирішення».
Окремою темою на Синоді було обговорення співпраці з Європейськими інституціями як безпосередньо, так і у рамках діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
Синод заслухав архиєпископа Чернігівського і Ніжинського, Представника Київського Патріархату при Європейських інституціях Євстратія (Зорю) про візити до Ради Європи (м. Страсбург, Франція), до Європейських інституцій у Брюсселі (Бельгія) , про участь у конференції ОБСЄ з питань релігійної свободи (м. Відень, Австрія).
Синод ухвалив:
1. Вважати корисним подальший розвиток співпраці з Європейськими інституціями.
2. Зазначити, що Київський Патріархат вкотре категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу з боку Московського Патріархату, Російської Федерації та їхніх однодумців у «захопленні храмів», кваліфікуючи ці звинувачення як частину російської гібридної агресії проти України.
3. Висловити глибоке занепокоєння тим, що на міжнародній арені представники Московського Патріархату в Україні продовжують безпідставно звинувачувати Українську державу та інші Церкви у «порушенні їхніх прав», одночасно зберігаючи повне мовчання щодо реальних численних фактів порушення прав віруючих на окупованих Росією українських територіях Криму і Донбасу. Такими однобічними та неправдивими заявами представники Церкви Московського Патріархату в Україні засвідчують свою солідарність з агресивною політикою Російської Федерації проти України.
4. Висловити подяку українським дипломатам в Австрії, Бельгії та Франції, усім іншим організаціям і особам, які сприяли у проведенні закордонних візитів Представника Київського Патріархату при Європейських інституціях в січні-липні 2017 р.
Синод УПЦ КП також висловив подяку Представництву фонду Конрада Аденауера в Україні, українським дипломатам та усім іншим організаціям і особам, які сприяли у проведенні візиту Патріарха Філарета до Європейського Парламенту, Ради Європи та Європейського суду з прав людини (м. Страсбург, Франція) у складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
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