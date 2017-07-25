У Київській Патріархії триває засідання Священного Синоду УПЦ КП

27 липня 2017, 12:30 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

27 липня 2017 року об 11 годині у Синодальній залі Київської Патріархії розпочалось засідання Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату. Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Засідання триває під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Постійними членами Синоду є: Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій, архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ Вишгородський Агапіт.

Для участі у роботі Синоду на 2017 рік запрошені: архиєпископ Вінницький і Брацлавський Михаїл, єпископ Коломийський і Косівський Юліан, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан.

 

 

Система Orphus
теги до статті:Синод УПЦ КП
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 27 липня 2017, 12:19

      Ні, це відображення реального місця "УПЦ МП" в житті українського суспільства.

    • enzian | 27 липня 2017, 12:17

      Нехай змінюють громадянство.

    • Ігор Мицько | 27 липня 2017, 10:35

      Напевно, зібрали близько мільярда євро, якщо для розподілу коштів створили стільки бюрократії.

    • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:58

      Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти

    • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:19

      Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і

    Популярні статті місяця