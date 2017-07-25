Учасники АТО очолять цьогорічну хресну ходу УПЦ КП

27 липня 2017, 09:26 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

Хресну ходу, організовану УПЦ КП 28 липня, очолять поряд з очільниками Церкви учасники АТО. Як передає УНІАН, про це журналістам розповів патріарший намісник митрополит Епіфаній.

Він розповів, що хресна хода пройде за маршрутом від Володимирського кафедрального собору до пам’ятника Володимиру через Софійську та Михайлівську площу.

З нагоди Дня хрещення Руси-України відбудеться патріарше Богослужіння у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі. Після завершення Літургії відбудеться всеукраїнська хода від Володимирського собору до пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру", - сказав владика Епіфаній.

У свою чергу голова синодального управління військового духовенства митрополит Іоан розповів, що в цьому році хресну ходу очолить колона ветеранів АТО, які нестимуть ікону Пресвятої Богородиці. З ними йтимуть військові священики.

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теги до статті:УПЦ КП,Хресний хід,Хрещення Київської Русі
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    Останні коментарі

    • enzian | 27 липня 2017, 12:19

      Ні, це відображення реального місця "УПЦ МП" в житті українського суспільства.

    • enzian | 27 липня 2017, 12:17

      Нехай змінюють громадянство.

    • Ігор Мицько | 27 липня 2017, 10:35

      Напевно, зібрали близько мільярда євро, якщо для розподілу коштів створили стільки бюрократії.

    • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:58

      Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти

    • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:19

      Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і

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