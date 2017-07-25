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У Михайлівському Золотоверхому монастирі освятили унікальну ікону – символ всіх українських воїнів
26 липня 2017, 14:13 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
У Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві сьогодні освятили унікальну ікону Пресвятої Богородиці - покровительки українських воїнів, або скорочено Богородиця "Воїнська". Очолив освячення патріарший намісник митрополит Епіфаній.
Подія відбулася у рамках з'їзду військових священиків. Ця ікона стане духовним символом всіх українських воїнів.
Патріарх Філарет на початку з'їзду помолився за незалежність України та за її захисників, які перебувають на фронті на Донбасі.
Участь в молитві за Україну взяли військові священики (капелани) УПЦ Київського Патріархату, які протягом останніх двох років перебувають на фронті та системно опікуються українськими воїнами у бойових підрозділах в зоні АТО, представники керівного складу Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.
Новоосвячену ікону урочисто пронесуть українські воїни-ветерани бойових дій на Донбасі через центр Києва під час щорічної хресної ходи УПЦ КП 28 липня 2017 року на День Хрещення Руси-України.
Також пізніше військове духовенство разом з цією іконою відвідає бойові підрозділи у зоні АТО та помолиться за перемогу української зброї.
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