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У центрі Дніпра відкрили єпархіальний храм УПЦ КП
10 липня 2017, 11:08 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Урочисте відкриття єпархіального храму УПЦ КП на честь ікони Божої Матері "Несподівана радість" відбулося 7 липня у Дніпрі. Це перший зведений храм в центральній історичній частині міста за останні сто років.
Святкову молитву очолив керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ КП владика Симеон (Зінкевич). Під час молитви, як повідомляє прес-служба Дніпровської єпархії УПЦ КП, єпископ Симеон звершив дияконську хіротонію іподиякона Ігоря Іванова, випускника Київської православної богословської академії.
На урочистій літургії також був присутній настоятель вірменського храму на честь св. Григора Лусаровича Тер Амазасп.
Як інформує Дніпроград, будівля відома не тільки своєю історією, а й унікальністю в масштабі міста. Історики та краєзнавці, які працювали над реконструкцією, намагалися, аби будівля не втратила свій неповторний вигляд. Роботи тривали близько року.
"Ми сьогодні присутні на першому богослужінні такої перлини нашого міста. І ми можемо говорити, що це саме перлина, тому що в історичному центрі міста вже понад сто років не будувалися храми. Всі об'єднали свої сили: мешканці міста, меценати, духовенство, влада ‑ для зведення даного храму", ‑ зазначив голова Дніпровської обласної ради Гліб Пригунов.
Довідка: У квітні 2016 року міське управління єпархії УПЦ КП заснували у колишньому шкіряно-венерологічному диспансері Дніпра. 11 жовтня 2016 року в Дніпрі урочисто відкрили єпархіальне управління УПЦ КП. Пізніше будівля була закрита на реконструкцію.
Єпархіальний храм знаходиться на території єпархіального управління УПЦ КП на вул. Січових Стрільців, 3-А.
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